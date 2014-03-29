Убежал с места ДТП, потому что испугался

Около 00:30 на ул. Линейной, 62 в Тюмени столкнулись автомобили Mercedes и Hyundai. В результате ДТП 23-летний водитель Hyundai ушиб грудную клетку, а его 22-летний пассажир получил черепно-мозговую травму. По предварительным данным, водитель Mercedes при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Hyundai, хотя у последнего было преимущество. С места происшествия он убежал, но сотрудники ГИБДД его нашли. Mercedes управлял нигде не работающий и не имеющий права управления транспортом 22-летний житель Тюмени. Он рассказал, что оставил место ДТП, потому что испугался.