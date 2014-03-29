Убежал с места ДТП, потому что испугался

Тринадцать человек пострадали 28 марта в дорожных авариях в Тюменской области.
Около 00:30 на ул. Линейной, 62 в Тюмени столкнулись автомобили Mercedes и Hyundai. В результате ДТП 23-летний водитель Hyundai ушиб грудную клетку, а его 22-летний пассажир получил черепно-мозговую травму. По предварительным данным, водитель Mercedes при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Hyundai, хотя у последнего было преимущество. С места происшествия он убежал, но сотрудники ГИБДД его нашли. Mercedes управлял нигде не работающий и не имеющий права управления транспортом 22-летний житель Тюмени. Он рассказал, что оставил место ДТП, потому что испугался.
Около 00:38 на ул. Челюскинцев напротив дома 36 в результате столкновения автомобилей Daewoo Nexia и Hyundai Accent пострадали три человека. У двух пассажирок Hyundai 23 и 25-ти лет ушибы голени и грудной клетки, у 17-летней пассажирки Daewoo, находящейся на 9-ом месяце беременности — ушиб позвоночника. По предварительным данным, ДТП произошло по вине 23-летнего водителя Nexia, допустившего выезд транспортного средства на полосу встречного движения. С мая 2013 года он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе четырежды — за превышение скорости.
В 18:10 на ул. Щербакова, напротив дома 98 автомобиль Daewoo Nexia сбил 10-летнего ребенка. По предварительным данным, мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода, у него сотрясение головного мозга и ушиб бедра.
Двое пассажиров маршрутных транспортных средств пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюменской области.
На ул. Республики напротив дома 159 в г. Тюмени в салоне автобуса «Лиаз» произошло падение пассажира. По предварительным данным, водитель маршрутного транспортного средства принял резко затормозил, чтобы не столкнуться с другим транспортным средством. 58-летняя пассажирка автобуса получила перелом костей носа, в момент ДТП она находилась на пассажирском сиденье.
На ул. Шоссейная, напротив дома 134 в Заводоуковске в результате резкого торможения в салоне автобуса «Лиаз» произошло падение 65-летней пассажирки, у пострадавшей — перелом локтевой кости, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.