Начинается прием в «Отряды мэра»

Рабочие места есть не только для подростков, а также и для молодежи старше 18 лет. У студентов — будущих педагогов, социальных работников — есть реальная возможность прохождения летней «практики».
Работать руководители трудовых бригад будут 4 часа (с 9:00 до 13:00). Три часа бригадир работает непосредственно с трудовой бригадой, и еще один час предусмотрен для подготовки отчетных документов и посещение организационных собраний.
Каждому бригадиру подростковой бригады будет выдан сертификат с присвоением квалификации бригадир-организатор. В 2014 году на должность бригадиров будет трудоустроен 121 человек.
Численность «Отрядов мэра» (подростков от 14 до 18 лет) в 2014 году составит 3630 человек: 1450 человек — в июне, 1200 — в июле и 980 рабочих мест в августе, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр. Будет 29 вариантов временной работы для подростков: так, потребуются сотрудники в экологическую бригаду, на детскую железную дорогу, в творческую бригаду, экскурсионное бюро, в социальную бригаду, пресс-центр. Нужны помощники библиотекарям, операторам ЭВМ, спорторганизаторам, медицинским регистраторам, дизайнерам, автослесарям, садоводами и другим специалистам.
Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для трудоустройства подростков и бригадиров, можно на сайте Администрации города Тюмени http://www.tyumen-city.ru/social/otdyh/trudoustroistva/, в группе «ВКонтакте» «Отряды мэра. Тюмень» http://vk.com/club4068362, на сайте: www.отряды-мэра.рф.
Документы предоставляются по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.46 к. 2,3 Контактные телефоны: 51-79-51, 51-79-52. Режим работы отдела содействия трудоустройству и профориентации подростков и молодежи: с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Часы приема документов: понедельник-пятница с 13:30 до 16:30.
Вопросы, предложения и замечания принимаются в группе «ВКонтакте» «Отряды мэра. Тюмень» http://vk.com/club4068362