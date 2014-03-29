Начинается прием в «Отряды мэра»

Численность «Отрядов мэра» (подростков от 14 до 18 лет) в 2014 году составит 3630 человек: 1450 человек — в июне, 1200 — в июле и 980 рабочих мест в августе, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр. Будет 29 вариантов временной работы для подростков: так, потребуются сотрудники в экологическую бригаду, на детскую железную дорогу, в творческую бригаду, экскурсионное бюро, в социальную бригаду, пресс-центр. Нужны помощники библиотекарям, операторам ЭВМ, спорторганизаторам, медицинским регистраторам, дизайнерам, автослесарям, садоводами и другим специалистам.