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Жалоб на УК стало в два раза больше

28 марта 2014, 13:57
За прошлый год в жилищную инспекцию Тюменской области на действия управляющих организаций пожаловались 8433 раза (в 2012 году было 4691 обращение). Граждане чаще недовольны состоянием своего жилого фонда. Более 4810 проверок было проведено, и заявители получили ответы. Плановых проверок было 33. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник госжилинспекции по Тюменской области Лариса Боровицкая.

За прошлый год инспекция выявила более 5 тысяч нарушений правил и норм технической эксплуатации тюменского жилья, правил содержания общего имущества собственников и обеспечения населения коммунальными услугами. Составлено 768 протоколов о нарушениях, выдано 2245 предписаний об их устранении.

Лариса Боровицкая оценивают ситуацию как стабильную. Увеличение количества обращений вызвано тем, что граждане грамотнее стали. Появилось также больше возможностей пожаловаться: бывает, что шел домой в плохом настроении, а тут еще лифт не работает, зашел в квартиру, зашел на сайт жилищной инспекции и написал жалобу.

Оценить, хорошая или плохая управляющая компания, Лариса Федоровна не берется. Она объясняет, что само по себе количество жалоб не говорит о том, что компания плохая. «Такие крупные компании как, например, «Север», «Запад», «Юг» имеют огромное количество жилищного фонда, а чем больше домов в управлении, тем больше жалоб, потому что угодить всем просто невозможно. И при этом эти компании достойно справляются с возложенными на них обязанностями. Если судить по количеству сантехников в каждой УК, то «это уже хозяйственная деятельность каждой компании. В этой части у нас полномочий нет», — говорит она. Можно предположить, что после введения лицензирования управляющих компаний ситуация изменится.

Добавим, что впервые государственной жилищной инспекцией запланированы проверки органов госвласти и местного самоуправления. Таких проверок в этом году будет 5. Также 37 проверок юридических лиц запланировано на 2014 год.

#Новости#Госжилинспекция#Управляющие компании#Женя#Общество
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