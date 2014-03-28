Жалоб на УК стало в два раза больше

За прошлый год инспекция выявила более 5 тысяч нарушений правил и норм технической эксплуатации тюменского жилья, правил содержания общего имущества собственников и обеспечения населения коммунальными услугами. Составлено 768 протоколов о нарушениях, выдано 2245 предписаний об их устранении.
Лариса Боровицкая оценивают ситуацию как стабильную. Увеличение количества обращений вызвано тем, что граждане грамотнее стали. Появилось также больше возможностей пожаловаться: бывает, что шел домой в плохом настроении, а тут еще лифт не работает, зашел в квартиру, зашел на сайт жилищной инспекции и написал жалобу.
Оценить, хорошая или плохая управляющая компания, Лариса Федоровна не берется. Она объясняет, что само по себе количество жалоб не говорит о том, что компания плохая. «Такие крупные компании как, например, «Север», «Запад», «Юг» имеют огромное количество жилищного фонда, а чем больше домов в управлении, тем больше жалоб, потому что угодить всем просто невозможно. И при этом эти компании достойно справляются с возложенными на них обязанностями. Если судить по количеству сантехников в каждой УК, то «это уже хозяйственная деятельность каждой компании. В этой части у нас полномочий нет», — говорит она. Можно предположить, что после введения лицензирования управляющих компаний ситуация изменится.
Добавим, что впервые государственной жилищной инспекцией запланированы проверки органов госвласти и местного самоуправления. Таких проверок в этом году будет 5. Также 37 проверок юридических лиц запланировано на 2014 год.