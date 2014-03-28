Жалоб на УК стало в два раза больше

Оценить, хорошая или плохая управляющая компания, Лариса Федоровна не берется. Она объясняет, что само по себе количество жалоб не говорит о том, что компания плохая. «Такие крупные компании как, например, «Север», «Запад», «Юг» имеют огромное количество жилищного фонда, а чем больше домов в управлении, тем больше жалоб, потому что угодить всем просто невозможно. И при этом эти компании достойно справляются с возложенными на них обязанностями. Если судить по количеству сантехников в каждой УК, то «это уже хозяйственная деятельность каждой компании. В этой части у нас полномочий нет», — говорит она. Можно предположить, что после введения лицензирования управляющих компаний ситуация изменится.