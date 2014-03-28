За третьего ребенка семья получит сертификат на обучение в вузе

«Законопроект вносится для поддержки многодетных семей. Часто одной из причин нежелания рожать третьего ребенка бывают обоснованные опасения, что он не сможет гарантированно получить высшее образование. Документ и предлагает это гарантированное бесплатное высшее образование. Образовательным сертификатом может воспользоваться любой ребенок в семье, в случае если он не поступил на бюджетное отделение», — отметил Нилов.