За третьего ребенка семья получит сертификат на обучение в вузе

Депутат Госдумы из фракции «Справедливой России» Олег Нилов подготовил законопроект, который предусматривает введение государственного сертификата для семей, имеющих более трех детей, по которому один из детей сможет получить бесплатное высшее образование, если не удастся поступить на бюджетное место, сообщают «Известия».
Нилов рассчитывает, что такой сертификат сможет стимулировать семьи к рождению третьего ребенка.
«Законопроект вносится для поддержки многодетных семей. Часто одной из причин нежелания рожать третьего ребенка бывают обоснованные опасения, что он не сможет гарантированно получить высшее образование. Документ и предлагает это гарантированное бесплатное высшее образование. Образовательным сертификатом может воспользоваться любой ребенок в семье, в случае если он не поступил на бюджетное отделение», — отметил Нилов.
При этом он подчеркнул, что законопроект не понесет за собой финансовых потерь для системы образования.