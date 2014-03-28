«ЮТэйр» получила с завода второй самолет Boeing 737–800 NG

Лайнер прибыл в Россию накануне, совершив перелет через Тихий океан. Действующая программа обновления флота «ЮТэйр» предполагает приобретение до 2018 года более 80 новых воздушных судов непосредственно с заводов-производителей.
В 2014 году в числе других поставок ожидается поступление еще 7 лайнеров Boeing 737–800/900. Все самолеты оснащаются двигателями CFM56-5B и имеют моноклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 170 (для 737–800) и 220 (для 737–900) пассажиров, с новым оформлением SkyInterior. По ходу полета освещение салона меняется от мягких небесно-голубых тонов во время посадки на борт до спокойных, расслабляющих цветов заходящего солнца в вечернее время. Данный интерьер создаёт ощущение увеличенного пространства салона.
В самолётах устанавливаются кресла Pinnacleс эргономичным дизайном. За счет использования композитных материалов вес кресла на 15% меньше, чем у других моделей, представленных на рынке, что дает возможность увеличить пространство для ног пассажирам, уменьшить общую массу конструкции воздушного судна и снизить затраты на эксплуатацию.
Помимо выполнения данного контракта на 40 машин Boeing 737NG, до 2016 года завершится поставка «ЮТэйр» 20 судов Airbus A321, шесть из которых уже введены в эксплуатацию в 2013–2014 гг. В текущем году также ожидается поступление в парк «ЮТэйр» 6 самолетов SukhoiSuperjet 100 версии LR производства ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».
Реализация данной программы позволит авиакомпании к 2020 году обладать самым молодым и современным воздушным флотом в России.