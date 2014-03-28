«ЮТэйр» получила с завода второй самолет Boeing 737–800 NG

В 2014 году в числе других поставок ожидается поступление еще 7 лайнеров Boeing 737–800/900. Все самолеты оснащаются двигателями CFM56-5B и имеют моноклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 170 (для 737–800) и 220 (для 737–900) пассажиров, с новым оформлением SkyInterior. По ходу полета освещение салона меняется от мягких небесно-голубых тонов во время посадки на борт до спокойных, расслабляющих цветов заходящего солнца в вечернее время. Данный интерьер создаёт ощущение увеличенного пространства салона.