Тюменцев научат помогать психически больным людям

Все желающие смогут пройти бесплатный обучающий курс занятий, в рамках которого добровольцев научат оказывать помощь и поддержку людям с психическими расстройствами. Вести обучение будут профессиональные врачи: психиатры, психотерапевты, клинические психологи.
Как рассказала специалист по работе с волонтерами центра внешкольной работы «Дзержинец» Александра Лейс, подобный проект уже проводили, но он был ориентирован только на детей. Когда поняли, что такие проекты необходимы и востребованы, решили провести мероприятия без привязки к возрастному ограничению.
«Мы не стали конкретизировать заболевания, потому что их много. Это могут быть и аутисты, дауны, люди с задержкой психического развития, олигофрены. Для нас главное, чтобы эти люди получали внимание и поддержку, не находились наедине с самими собой, — рассказала она. — Работа будет вестись совместно с врачами, волонтерами и семьей».
Первые занятия пройдут в областной клинической психиатрической больнице по ул. Герцена, 74, 1 этаж, в конференц-зал. Начало в 18 часов.
Фото: news.ivest.kz