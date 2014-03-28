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Тюменцев научат помогать психически больным людям

28 марта 2014, 14:33
Общественный проект «Seeme» по работе с семьями, в которых проживают люди с психическим расстройством, стартует в Тюмени 3 апреля на базе областной клинической психиатрической больницы.

Все желающие смогут пройти бесплатный обучающий курс занятий, в рамках которого добровольцев научат оказывать помощь и поддержку людям с психическими расстройствами. Вести обучение будут профессиональные врачи: психиатры, психотерапевты, клинические психологи.

Как рассказала специалист по работе с волонтерами центра внешкольной работы «Дзержинец» Александра Лейс, подобный проект уже проводили, но он был ориентирован только на детей. Когда поняли, что такие проекты необходимы и востребованы, решили провести мероприятия без привязки к возрастному ограничению.

«Мы не стали конкретизировать заболевания, потому что их много. Это могут быть и аутисты, дауны, люди с задержкой психического развития, олигофрены. Для нас главное, чтобы эти люди получали внимание и поддержку, не находились наедине с самими собой, — рассказала она. — Работа будет вестись совместно с врачами, волонтерами и семьей».

Первые занятия пройдут в областной клинической психиатрической больнице по ул. Герцена, 74, 1 этаж, в конференц-зал. Начало в 18 часов.

Фото: news.ivest.kz

#Новости#Психические заболевания#Областная психиатрическая больница#Здоровье#Тюмень#Психиатрия#Медицина#Саша#Общество
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