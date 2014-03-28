Тюменцев научат помогать психически больным людям

«Мы не стали конкретизировать заболевания, потому что их много. Это могут быть и аутисты, дауны, люди с задержкой психического развития, олигофрены. Для нас главное, чтобы эти люди получали внимание и поддержку, не находились наедине с самими собой, — рассказала она. — Работа будет вестись совместно с врачами, волонтерами и семьей».