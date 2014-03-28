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Тюменские лыжницы выиграли золото в эстафете

28 марта 2014, 15:37
Уверенную победу в эстафете 4×5 км одержали тюменские лыжницы. Титулы чемпионок России в командной дисциплине на родных трассах в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завоевали Дарья Годованиченко, Оксана Усатова, Ольга Щучкина и Наталья Коростелева.
Сюжет
Тюмень

Уже с самого начала сибирячки начали создавать отрыв. Отлично отработали свои этапы классическим стилем Годованиченко и Усатова, дуэт которых днем ранее не смог пробиться в финал командного спринта. Представительницы тюменского центра спортивной подготовки здорово разозлились на себя, и в эстафете они были неудержимы.

Щучкина уже трудилась коньковым ходом в качестве единоличного лидера. Она эстафету передала Коростелевой, и призер Олимпийских игр в канадском Ванкувере спокойно завершила гонку с почти 50-секундным преимуществом, на финише обнявшись со своими подругами по команде.

Второе место среди 13 сборных заняла дружина Сибирского федерального округа (Алиса Жамбалова, Надежда Шуняева, Александра Алексешникова и Виктория Каркина). Коллектив Московской области (Юлия Тихонова, Ольга Кузюкова, Наталья Непряева и Наталья Ильина) заработал бронзу.

Фото Виктории Ющенко

#Новости#Чемпионат России#Тюмень#Лыжные гонки#Таня#Спорт
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