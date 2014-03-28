Тюменские лыжницы выиграли золото в эстафете

Уже с самого начала сибирячки начали создавать отрыв. Отлично отработали свои этапы классическим стилем Годованиченко и Усатова, дуэт которых днем ранее не смог пробиться в финал командного спринта. Представительницы тюменского центра спортивной подготовки здорово разозлились на себя, и в эстафете они были неудержимы.