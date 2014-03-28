Тюменские лыжницы выиграли золото в эстафете

Уже с самого начала сибирячки начали создавать отрыв. Отлично отработали свои этапы классическим стилем Годованиченко и Усатова, дуэт которых днем ранее не смог пробиться в финал командного спринта. Представительницы тюменского центра спортивной подготовки здорово разозлились на себя, и в эстафете они были неудержимы.
Щучкина уже трудилась коньковым ходом в качестве единоличного лидера. Она эстафету передала Коростелевой, и призер Олимпийских игр в канадском Ванкувере спокойно завершила гонку с почти 50-секундным преимуществом, на финише обнявшись со своими подругами по команде.
Второе место среди 13 сборных заняла дружина Сибирского федерального округа (Алиса Жамбалова, Надежда Шуняева, Александра Алексешникова и Виктория Каркина). Коллектив Московской области (Юлия Тихонова, Ольга Кузюкова, Наталья Непряева и Наталья Ильина) заработал бронзу.
Фото Виктории Ющенко