Тюменские байкеры проедут по городам-героям

Старт мотопробега намечен на 15 июля. Его участниками станут 10 мотоциклистов. Они разделятся на три группы. Одна из них двинется «южным» маршрутом (Волгоград, Севастополь, Керчь, Крым), другая — по центральному направлению (Смоленск, Тула, Брест), третья отправится к северным границам — в Мурманск через Москву и Санкт-Петербург. Финишировать все три группы планируют в Тюмени 14 августа, в день образования Тюменской области, сделав, таким образом, подарок региону. К 9 мая 2015 года, когда будет праздноваться 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, привезенные капсулы с землей должны преобразоваться в монумент Славы. Его форма пока что обговаривается, а вот место уже определено. Он расположится рядом с мемориальным комплексом площади Памяти, сообщают в управлении по обеспечению информационной политики.
Толчком для организации мотопробега послужила нынешняя ситуация на Украине, рассказывают организаторы. Своим мероприятием байкеры хотят не только вселить во всех дух патриотизма, но и напомнить о том, что народы России и Украины всегда были едины, и что их предки вместе совершали этот военный подвиг. Несмотря на то, что новая власть на Украине сейчас не особо жалует российское население, тюменцы не собираются отказываться от посещения городов-героев — Киева и Одессы. «Есть дружественные байк-клубы и мы постараемся на них выйти», — говорят «сибирские ястребы».
«Идея проекта возникла именно в ходе тех последних политических событий, которые происходят на Украине. И мы, люди с активной жизненной позицией, не можем остаться в стороне, не можем смириться с тем, что сейчас происходит», — пояснил президент байк-клуба «Сибирские ястребы» Анатолий Анисимов.
В числе тех, кто оказал поддержку проекту «Тюмень Героическая» — депутаты Тюменской областной думы Сергей Козлов и Геннадий Корепанов. Как отмечают законодатели, позиция по ситуации с Украиной, если считаешь себя патриотом, должна быть четкой и однозначной. Геннадий Корепанов отметил на пресс-конференции: «Наверное, нет ни одного человека, который бы не знал об этих событиях в нашей стране. Мы понесли самые большие потери в Великой Отечественной войне, поэтому дни, связанные с фронтовыми годами, нам очень близки, — отметил он. — Мы думали, что так считают везде, даже в бывших союзных государствах, но последние события говорят как раз о том, что к власти могут прийти неонацисты. Те, кто пропагандирует другие ценности. И это недопустимо».
Важность проекта тюменских байкеров «Тюмень Героическая» отметил и председатель Тюменского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Игорь Шаповалов: «Я хотел бы выразить большое спасибо всей вашей команде за то, что вы не забываете нас, ветеранов. Сейчас мы ведем большую работу по подготовке к проведению 70-летия победы. Мы вынесли решение, чтобы все фронтовики, участники Великой Отечественной войны, ветераны пришли в полном составе. Я думаю, узнав о мотопробеге молодежи по городам-героям, у ветеранов потеплеет на сердце».