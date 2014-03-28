Тюменские байкеры проедут по городам-героям

В числе тех, кто оказал поддержку проекту «Тюмень Героическая» — депутаты Тюменской областной думы Сергей Козлов и Геннадий Корепанов. Как отмечают законодатели, позиция по ситуации с Украиной, если считаешь себя патриотом, должна быть четкой и однозначной. Геннадий Корепанов отметил на пресс-конференции: «Наверное, нет ни одного человека, который бы не знал об этих событиях в нашей стране. Мы понесли самые большие потери в Великой Отечественной войне, поэтому дни, связанные с фронтовыми годами, нам очень близки, — отметил он. — Мы думали, что так считают везде, даже в бывших союзных государствах, но последние события говорят как раз о том, что к власти могут прийти неонацисты. Те, кто пропагандирует другие ценности. И это недопустимо».