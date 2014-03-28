Сотрудники ГИБДД «подсветили» детей из центра соцпомощи

Сейчас здесь находятся малыши от 7 до 10 лет. В центре надеются, что большинство детей вернутся в свои семьи. Сотрудники ГИБДД уверены, что для этих детей особенно важны навыки безопасного поведения на дорогах, потому что их мамы и папы не всегда уделяют этому должное внимание. Малыши из неблагополучных семей чаще других детей находятся на дороге без присмотра взрослых, сообщают в пресс-службе ГИБДД.