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Сотрудники ГИБДД «подсветили» детей из центра соцпомощи

28 марта 2014, 14:17
Тюменские инспекторы «подсветили» ребят из центра социальной помощи семье и детям «Мария».
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Дети

Сейчас здесь находятся малыши от 7 до 10 лет. В центре надеются, что большинство детей вернутся в свои семьи. Сотрудники ГИБДД уверены, что для этих детей особенно важны навыки безопасного поведения на дорогах, потому что их мамы и папы не всегда уделяют этому должное внимание. Малыши из неблагополучных семей чаще других детей находятся на дороге без присмотра взрослых, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Инспекторы предложили выбрать детям самую опасную на их взгляд «дорожную ловушку» в специальной книжке-раскраске. Разукрасить ее, рассказать о ней инспекторам и… больше никогда не бояться таких ситуаций на дороге и не попадать в них.

Чтобы объяснить детям принцип действия световозращателей, сотрудники ГИБДД «подсветили» детей в темном помещении с помощью мощного фонаря. Такая «подсветка» вызвала бурю эмоций. «Теперь ребята точно будут помнить, что в темное время суток улицу нужно переходить со световозращающими элементами, которые им подарили инспекторы», — уверены в ведомстве.

В планах у «Марии» и ГИБДД — совместная профилактическая работа не только с малышами, но и подростками. Только для этих ребят предусмотрены совсем другие формы: дискуссии на темы дорожной безопасности и рейдовые мероприятия, чтобы у подростков была возможность самим убедиться, что нарушать правила на дорогах очень опасно, как для детей, так и для взрослых.

#Новости#Дети#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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