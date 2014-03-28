Сотрудники ГИБДД «подсветили» детей из центра соцпомощи

Сейчас здесь находятся малыши от 7 до 10 лет. В центре надеются, что большинство детей вернутся в свои семьи. Сотрудники ГИБДД уверены, что для этих детей особенно важны навыки безопасного поведения на дорогах, потому что их мамы и папы не всегда уделяют этому должное внимание. Малыши из неблагополучных семей чаще других детей находятся на дороге без присмотра взрослых, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Инспекторы предложили выбрать детям самую опасную на их взгляд «дорожную ловушку» в специальной книжке-раскраске. Разукрасить ее, рассказать о ней инспекторам и… больше никогда не бояться таких ситуаций на дороге и не попадать в них.
Чтобы объяснить детям принцип действия световозращателей, сотрудники ГИБДД «подсветили» детей в темном помещении с помощью мощного фонаря. Такая «подсветка» вызвала бурю эмоций. «Теперь ребята точно будут помнить, что в темное время суток улицу нужно переходить со световозращающими элементами, которые им подарили инспекторы», — уверены в ведомстве.
В планах у «Марии» и ГИБДД — совместная профилактическая работа не только с малышами, но и подростками. Только для этих ребят предусмотрены совсем другие формы: дискуссии на темы дорожной безопасности и рейдовые мероприятия, чтобы у подростков была возможность самим убедиться, что нарушать правила на дорогах очень опасно, как для детей, так и для взрослых.