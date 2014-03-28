Серийного разбойника-гастролера разоблачили тюменские полицейские

В Тюмени разбойник засветился 6 января. Он ворвался в помещение кредитной организации и под угрозой предмета похожего на пистолет забрал у кассира около 20 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, мужчина не скрывал своего лица, однако в поле зрения камеры старался не попадать. Пробыв в помещении считанные минуты и забрав деньги, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Только через несколько минут, выйдя из состояния шока, потерпевшая обратилась в полицию.