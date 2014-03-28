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Серийного разбойника-гастролера разоблачили тюменские полицейские

28 марта 2014, 12:25
Сотрудники тюменской полиции разоблачили серийного разбойника, гастролировавшего по все России. В нашем городе мужчина напал на кредитную организацию. Благодаря работе тюменских оперативников, злоумышленник был вскоре задержан в Воронеже.
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Тюмень

Сотрудники тюменской полиции разоблачили серийного разбойника, гастролировавшего по всей России. В нашем городе мужчина напал на кредитную организацию. Благодаря работе тюменских оперативников, злоумышленник был вскоре задержан в Воронеже.

В Тюмени разбойник засветился 6 января. Он ворвался в помещение кредитной организации и под угрозой предмета похожего на пистолет забрал у кассира около 20 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, мужчина не скрывал своего лица, однако в поле зрения камеры старался не попадать. Пробыв в помещении считанные минуты и забрав деньги, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Только через несколько минут, выйдя из состояния шока, потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники тюменской полиции установили местонахождение подозреваемого — город Волгоград, а позднее и то, что последнее нападение он совершил в Воронеже. Благодаря информации, незамедлительно переданной тюменскими оперативниками, подозреваемый был задержан воронежскими коллегами в течение нескольких дней.

В дальнейшем тюменскими полицейскими установлено, что 26-летний ранее судимый житель Алтайского края совершил ряд аналогичных разбойных нападений на кредитные организации в Уфе, Челябинске, Казани, Ижевске и Перми. Сразу же после совершения преступлений злоумышленник переезжал в другой город. Похищенные суммы составляли от 10 до 70 тысяч рублей.

В настоящее время мужчина находится под арестом. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

Фото и видео пресс-службы УМВД по г. Тюмени

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