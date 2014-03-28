Селянин сдал в полицию мешок гранат

Напомним, что по условиям акции по добровольной сдаче незарегистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов на возмездной основе, которая проходит по всей Тюменской области, за одну гранату гражданину полагается две тысячи рублей, в случае если она пригодна к выстрелу. Если же «срок годности» боеприпасов истек, сумма вознаграждения сокращается в половину.