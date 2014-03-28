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Селянин сдал в полицию мешок гранат

28 марта 2014, 09:45
Житель села Памятное Ялуторовского района сдал в полицию двенадцать гранат, девять запалов и три боеприпаса к подствольному гранатомету. Мужчина говорит, что нашел их на улице — вещмешок с боеприпасами лежал за его подвальным помещением.
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Полиция

По вызову от гражданина выезжала группа разминирования.

«Исследование показало, что найденный арсенал является боевым, осталось выяснить, пригоден ли он к выстрелам», — отметили в МО МВД России «Ялуторовский».

Напомним, что по условиям акции по добровольной сдаче незарегистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов на возмездной основе, которая проходит по всей Тюменской области, за одну гранату гражданину полагается две тысячи рублей, в случае если она пригодна к выстрелу. Если же «срок годности» боеприпасов истек, сумма вознаграждения сокращается в половину.

Сотрудники полиции напоминают, что гражданин, принесший в орган внутренних дел незарегистрированное оружие с целью сдать на возмездной основе, освобождается от уголовного преследования.

#Новости#Оружие#Полиция#Тюменская область#Таня#Происшествия
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