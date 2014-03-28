Руководитель «СибНАЦа» Андрей Брехунцов подозревается в сокрытии денег

Уголовное дело в его отношении было возбуждено и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области А.М. Ахмедзяновым.
«По версии следствия, руководитель ООО „Группа компаний СибНАЦ“, деятельность которой заключается в управлении финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, зная о задолженности предприятия по налогам и сборам в бюджет на 3 декабря 2013 года в сумме около 7 миллионов рублей, организовал деятельность предприятия таким образом, чтобы денежные средства не попали на арестованные налоговой инспекцией инкассовыми поручениями расчетные счета», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В двух банках Тюмени Брехунцовым были открыты новые расчетные счета, на которые с 10 декабря 2013 года по 10 января 2014 года от дебиторов были перечислены денежные средства в сумме не менее 1,5 миллиона рублей. Их депутат гордумы израсходовал на расчеты с кредиторами компании. Таким образом, полагают следователи, он сокрыл не менее 1,5 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Андрей Брехунцов родился 20 октября 1972 года, сообщается на сайте Тюменской городской Думы. Его отец — заслуженный геолог РФ, первооткрыватель многих месторождений Западной Сибири Анатолий Брехунцов. Андрей Брехунцов имеет два высших образования (специальности «геология» и «юриспруденция»).
Трудовой путь начал в 1992 году техником Западно-Сибирского научного-исследовательского института геологии нефти и газа в Тюмени. С 1995 по 1998 год работал экспертом недропользования в Тюменской юридической компании. С 1998 по 2002 годы занимал должность заместителя директора Департамента природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард). В 2002 году принят на работу в ОАО «Сибирский научно-аналитический центр» директором по развитию. В 2004 году назначен на должность первого заместителя генерального директора этого же предприятия. С 2006 года — первый вице-президент Группы компаний «СибНАЦ».
Андрей Брехунцов — президент региональной общественной организации «Будущее Тюменской геологии», председатель Тюменской городской шахматной федерации, вице-президент Ассоциации выпускников Тюменского индустриального института — Тюменского государственного нефтегазового университета. Женат, воспитывает троих детей.
Является членом Регионального политического совета Тюменского регионального отделения Всероссийской Партии «Единая Россия». В Тюменскую городскую Думу Брехунцов прошел по одномандатному избирательному округу № 12, он заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.
Согласно данным декларации Андрея Брехунцова, общая сумма его доходов за 2012 год — 74,256 млн рублей, ему принадлежит земельный участок площадью 603 кв. метра.