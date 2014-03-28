Руководитель «СибНАЦа» Андрей Брехунцов подозревается в сокрытии денег

В двух банках Тюмени Брехунцовым были открыты новые расчетные счета, на которые с 10 декабря 2013 года по 10 января 2014 года от дебиторов были перечислены денежные средства в сумме не менее 1,5 миллиона рублей. Их депутат гордумы израсходовал на расчеты с кредиторами компании. Таким образом, полагают следователи, он сокрыл не менее 1,5 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере.