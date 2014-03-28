Почти сто человек из Тюмени участвовали в церемонии открытия Олимпиады

«Когда начал проходить кастинг, москвичи говорили, что все обеспечат сами, — рассказал Сергей Шерегов. — Потом обратились в тюменскую федерацию, потому что это одна из крупнейших федераций танцевального спорта в России. Сначала хотели позвать 30 человек, но после того, как посмотрели видео с кастинга, решили добавить, и в процессе репетиций просили еще людей. Они оценили уровень подготовки наших танцоров».