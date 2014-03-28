Почти сто человек из Тюмени участвовали в церемонии открытия Олимпиады

Среди 400 танцоров, которые составляли костяк бала Наташи Ростовой (имперский сегмент открытия Олимпиады-2014), около 100 были из нашего региона. К выступлению готовились около 2 месяцев: месяц находились на подготовке в Краснодаре, больше месяца — в Сочи. Об этом журналистам рассказали представители тюменской делегации на закрытии выставки «Стадион зимой и летом».
Возглавлял команду Тюменской области советник губернатора, помощник председателя Тюменской областной думы Сергей Шерегов. Он рассказал о том, почему так много тюменских танцоров попали в олимпийскую культурную программу.
«Когда начал проходить кастинг, москвичи говорили, что все обеспечат сами, — рассказал Сергей Шерегов. — Потом обратились в тюменскую федерацию, потому что это одна из крупнейших федераций танцевального спорта в России. Сначала хотели позвать 30 человек, но после того, как посмотрели видео с кастинга, решили добавить, и в процессе репетиций просили еще людей. Они оценили уровень подготовки наших танцоров».
Подробнее о кастинге рассказала представитель федерации танца Наталья Лагун. «Мы обзванивали известные танцевальные коллективы из Тюмени, потом проводили видеокастинг, во время которого танцоры исполняли хореографическую композицию — задание, которое прислали из Сочи. Запись тут же пересылали организаторам. У нас не было ни одного танцора, который не прошел кастинг».
Однако вклад в культурную Олимпиаду и Паралимпиаду сделали не только танцоры из Тюменской области, но и наша юная певица, победительница детского Евровидения-2012 Василиса Матвеева.
11-летняя тюменка сочинила слова и музыку, а также исполнила олимпийский гимн «Россия с тобой», которая прошла международный отбор. Она была награждена дипломом 1 степени культурной Олимпиады «Сочи 2014». «Любой человек мог выложить свое видео с песней. Мой гимн „Россия с тобой“ прошел международный отбор, и я очень рада этому», — рассказала Василиса.