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Новый iPhone выйдет в сентябре

28 марта 2014, 11:49
Компания Apple выпустит на международный рынок свой новый смартфон iPhone в сентябре 2014 года.
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Тюмень

С таким заявлением выступила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

По данным издания, смартфон, который получит название iPhone 6, будет представлен в двух версиях — с экраном в 4,7 и 5,5 дюйма. Последняя на настоящий момент модель iPhone, выпущенная на рынок, оснащена экраном в 4 дюйма.

Именно такие жидкокристаллические экраны высокого разрешения для нового iPhone компания Apple заказала японским Sharp и Japan Display, а также южнокорейской LG Display.

Ранее в марте тайваньские СМИ сообщали, что Apple разместила заказ на производство микросхем для своего нового смартфона на местном предприятии Semiconductor Manufacturing Co, сообщает «Лента. Ру».

Акции Sharp на японской бирже после появления в Nikkei сообщения о якобы полученном от Apple заказе на экраны для iPhone выросли на 1,96 процента и торгуются значительно лучше рынка.

В Sharp сообщения СМИ о сотрудничестве с Apple не комментируют. Apple, по традиции, отказывается сообщать какие-либо сведения о своей новой продукции до ее официальной презентации.

Фото: lenta.ru

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