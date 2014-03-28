Новости недели: новый мост, увольнение главы УМВД и рост цен

Новость о том, что управление автомобильных дорог Тюменской области объявило конкурс на проведение первого этапа реконструкции моста через Туру в районе улицы Челюскинцев собрала больше 6 тысяч просмотров.
В администрации города решили, что раз расширить старый мост нельзя, стоит построить рядом еще один — под углом 85 градусов к реке. Движение по обоим мостам будет односторонним.
О том, что главный полицейский области, Михаил Корнеев, на закрытой части коллегии МВД был представлен к увольнению «за плохую работу», сообщал в своем микроблоге зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Многие пользователи NashGorod.ru уверены, что причина для увольнения есть. «Да что там писать или тем более расследовать? Просто пойти и посмотреть какие тачки личные стоят у начальников МВД, МЧС или простых оперов, кто давно в этой системе, какие квартиры у них. И сразу всё станет ясно! На зарплату в 30 — 50 тыс руб!», — этот комментарий пользователя SEXsimvol поддержало 18 человек. Всего же новость прочло больше 5 тысяч человек.
Новость о росте цен на продукты — лидер недели по комментариям.
Согласно данным Росстата по Тюменской области, только за одну неделю в середине марта стерилизованное молоко выросло в цене на 2,8%, розничная цена на свинину — на 1,1%.
Причины — сокращение поголовья коров в стране и вступление в силу техрегламента, согласно которому мясо животных, забитых в домашних условиях, не будут допускать в продажу. Так вот вы какие — санкции от Запада. Приняли закон препятствующий производству мяса», — говорит форумчанин ank в одном из самых популярных комментариев.
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