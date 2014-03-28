nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новости недели: новый мост, увольнение главы УМВД и рост цен

28 марта 2014, 16:45
Подходит к концу очередная рабочая неделя. Как показывает статистика NashGorod.ru, в последние дни марта горожане активнее всего читали и обсуждали новости про судьбу главы областного УМВД, постройку нового моста через Туру и рост цен на еду.
Сюжет
Тюмень

Новость о том, что управление автомобильных дорог Тюменской области объявило конкурс на проведение первого этапа реконструкции моста через Туру в районе улицы Челюскинцев собрала больше 6 тысяч просмотров.

В администрации города решили, что раз расширить старый мост нельзя, стоит построить рядом еще один — под углом 85 градусов к реке. Движение по обоим мостам будет односторонним.

«Скоро в Туре воды не останется, и мост будет не нужен :)», — иронизируют форумчане.

О том, что главный полицейский области, Михаил Корнеев, на закрытой части коллегии МВД был представлен к увольнению «за плохую работу», сообщал в своем микроблоге зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Многие пользователи NashGorod.ru уверены, что причина для увольнения есть. «Да что там писать или тем более расследовать? Просто пойти и посмотреть какие тачки личные стоят у начальников МВД, МЧС или простых оперов, кто давно в этой системе, какие квартиры у них. И сразу всё станет ясно! На зарплату в 30 — 50 тыс руб!», — этот комментарий пользователя SEXsimvol поддержало 18 человек. Всего же новость прочло больше 5 тысяч человек.

Новость о росте цен на продукты — лидер недели по комментариям.

Согласно данным Росстата по Тюменской области, только за одну неделю в середине марта стерилизованное молоко выросло в цене на 2,8%, розничная цена на свинину — на 1,1%.

Причины — сокращение поголовья коров в стране и вступление в силу техрегламента, согласно которому мясо животных, забитых в домашних условиях, не будут допускать в продажу. Так вот вы какие — санкции от Запада. Приняли закон препятствующий производству мяса», — говорит форумчанин ank в одном из самых популярных комментариев.

Начинается новая неделя. Она принесет нам новые известия, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Вход для комментариев свободен и для зарегистрированных пользователей, и через аккаунты социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги» — заявленные истории из жизни часто становятся статьями в разделе «Сюжеты нашего города». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.

#Новости#Тюмень#НашГород.ру#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25