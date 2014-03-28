Новости недели: новый мост, увольнение главы УМВД и рост цен

Многие пользователи NashGorod.ru уверены, что причина для увольнения есть. «Да что там писать или тем более расследовать? Просто пойти и посмотреть какие тачки личные стоят у начальников МВД, МЧС или простых оперов, кто давно в этой системе, какие квартиры у них. И сразу всё станет ясно! На зарплату в 30 — 50 тыс руб!», — этот комментарий пользователя SEXsimvol поддержало 18 человек. Всего же новость прочло больше 5 тысяч человек.