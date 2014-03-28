На Войновке обновили водопровод

Информация о том, что водоснабжение отключат в 9 утра 27 марта, появилась на подъездах домов заблаговременно. Но вчера вечером можно было наблюдать, как со многих магазинов жители многоэтажек несут домой воду в пятилитровых бутылках.
Как пояснили в ООО «Тюмень Водоканал», там проводилось строительство нового участка трубопровода диаметром 300 мм и протяженностью около двух километров взамен существующего аварийного участка сети. Этот водовод будет подавать воду в район улиц Энергостроителей и Боровская. Работы проводила строительная организация «Водоканал-2».
По плану водоснабжение должны были подать к 9 утра 28 марта. Около 21 часа 27 марта специалисты водоканала завершили работы по установке нового участка водовода. В 7 утра вода уже была в домах Войновки.
Подвоз воды был в разное время с 13.00 до 20.00 часов по адресам: Станционная, 26 (шк.59); Станционная, 38; Станционная, 26 б; Боровская, 2б (д/сад № 25); Вербовая, 4 к.1; М.Боровская, 38.