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На Войновке обновили водопровод

28 марта 2014, 12:10
Накануне жители 11 жилых домов на Войновке оставались без воды — в районе врезали новый участок водопровода.

Информация о том, что водоснабжение отключат в 9 утра 27 марта, появилась на подъездах домов заблаговременно. Но вчера вечером можно было наблюдать, как со многих магазинов жители многоэтажек несут домой воду в пятилитровых бутылках.

Как пояснили в ООО «Тюмень Водоканал», там проводилось строительство нового участка трубопровода диаметром 300 мм и протяженностью около двух километров взамен существующего аварийного участка сети. Этот водовод будет подавать воду в район улиц Энергостроителей и Боровская. Работы проводила строительная организация «Водоканал-2».

По плану водоснабжение должны были подать к 9 утра 28 марта. Около 21 часа 27 марта специалисты водоканала завершили работы по установке нового участка водовода. В 7 утра вода уже была в домах Войновки.

Подвоз воды был в разное время с 13.00 до 20.00 часов по адресам: Станционная, 26 (шк.59); Станционная, 38; Станционная, 26 б; Боровская, 2б (д/сад № 25); Вербовая, 4 к.1; М.Боровская, 38.

#Новости#Водоканал#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
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