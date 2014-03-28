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На маршруте № 85 теперь только большие автобусы

28 марта 2014, 09:03
Пассажиры, пользующиеся маршрутом № 85, недавно обратили внимание, что на нем пропали «маршрутки» и появились большие автобусы.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили в ПАТП-1, раньше маршрут № 85 «Учхоз — Федюнинского» обслуживали автобусы категории М2 (микроавтобусы), принадлежащие субподрядчикам, которые не выполняли условия договора и срывали рейсы. Поэтому 20 марта сотрудничество с ними было прекращено.

В «Тюменьгортрансе» уточнили, что на переполненные 85-е маршрутки было много жалоб. Четко по расписанию выполнялось лишь 6% рейсов, остальные 94% — с большим отставанием или опережением. 33% рейсов из 100% не выполнялись вообще.

Сейчас на маршруте работает восемь больших автобусов. В ПАТП уточняют, что пассажиропоток еще изучается, в будущем парк планирует увеличить количество машин.

Пока на tgt72.ru нет актуального расписания для маршрута № 85, но совсем скоро, после обновления, оно появится на сайте.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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