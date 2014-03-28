На маршруте № 85 теперь только большие автобусы

В «Тюменьгортрансе» уточнили, что на переполненные 85-е маршрутки было много жалоб. Четко по расписанию выполнялось лишь 6% рейсов, остальные 94% — с большим отставанием или опережением. 33% рейсов из 100% не выполнялись вообще.