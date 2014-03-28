Молодые тюменцы получили гранты на воплощение своих идей

Участники, в возрасте от 14 до 35 лет представили свои идеи перед жюри, которое судило строго, объективно и не давало поблажек даже самым маленьким участникам, сообщает пресс-центр «Стрижи». «Как оказалось, это нелегкая задача: стоять перед судьями и рассказывать о своей идее. На бумаге все проще», — делиться впечатлениями пятнадцатилетняя участница фестиваля Мария Максимова, которая защищала проект «экскурсионное бюро „Эко“». Мария совместно с тюменским областным общественным движением «ЧИР», на базе которого организован небольшой зооуголок с более чем 50 видами животных, хочет привлечь волонтеров, которые будут проводить экскурсии и рассказывать о них всем желающим.
«Я очень рада, что в этот раз нам показали более серьезные и грамотные проекты. Появились новые участники и новые идеи, которых не было в прошлом году. Мы будем стараться помочь всем авторам не только финансово, но и морально», — отметила начальник отдела молодёжной политики департамента по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени Галина Кузьмичева.
Поддержку получили проекты: «Круговорот», «Киноклуб», «Дом, полный друзей», «Вместе весело шагать», «Тюмень-город ярких впечатлений», «Клуб общения», «Дневник тюменского школьника», «Открытая мобильная школа права».
Тюменка Анастасия Левинова представила перед жюри сразу два проекта — сенсорную комнату для детей-аутистов и «Киноклуб для подростков», где все желающие смогут бесплатно посмотреть фильмы отечественного производства. Именно вторая идея и получила поддержку. «Я знаю, что в городе уже есть киноклубы. Но я решила сама создать свой клуб на базе центра „Лаборатория мира“, где дети смогут приобщиться к российскому кинематографу. Сейчас многие совсем не знают отечественных актеров, они смотрят только зарубежные фильмы. Я же хочу приблизить их к нашему, российскому кинематографу. Хочу показать, что у нас тоже есть великие артисты и великолепные фильмы, которые должен посмотреть каждый ребенок», — рассказала руководитель общественного движения «Подари ребенку праздник».
По словам автора идеи «Дом, полный друзей» Евгения Бочарникова, создание такой площадки поможет детям-инвалидам и сиротам найти себе друзей, с которыми они смогут общаться, ни в чем себя не ограничивая.
Все проекты были направлены на развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи, повышения ее социальной активности, отмечают «Стрижи».