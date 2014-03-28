Молодые тюменцы получили гранты на воплощение своих идей

Тюменка Анастасия Левинова представила перед жюри сразу два проекта — сенсорную комнату для детей-аутистов и «Киноклуб для подростков», где все желающие смогут бесплатно посмотреть фильмы отечественного производства. Именно вторая идея и получила поддержку. «Я знаю, что в городе уже есть киноклубы. Но я решила сама создать свой клуб на базе центра „Лаборатория мира“, где дети смогут приобщиться к российскому кинематографу. Сейчас многие совсем не знают отечественных актеров, они смотрят только зарубежные фильмы. Я же хочу приблизить их к нашему, российскому кинематографу. Хочу показать, что у нас тоже есть великие артисты и великолепные фильмы, которые должен посмотреть каждый ребенок», — рассказала руководитель общественного движения «Подари ребенку праздник».