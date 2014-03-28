Любители джаза оценят: оркестр Игоря Бутмана в Тюмени

Игорь Бутман играл в оркестре Олега Лундстрема, добился феноменального успеха в США, создал лучший в России джаз-бэнд.
В марте 1999 года Игорь Бутман организовал свой оркестр Igor Butman Big Band, собрав в нём лучших джазовых музыкантов России. В феврале 2002 года Игорь Бутман стал продюсером и организатором грандиозного гала-концерта «Триумф джаза» с участием своего биг-бэнда и звезд мирового джаза. Невероятной сенсацией стали совместные выступления биг-бэнда Игоря Бутмана и оркестра Lincoln Center Jazz Orchestra под управлением Уинтона Марсалиса в сентябре 2003 года на открытии нового джазового сезона в Линкольн-Центре в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
В феврале 2009 года биг-бэнд Игоря Бутмана, Юрий Башмет (альт), камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Игорь Райхельсон (рояль) совершили триумфальный гастрольный тур по городам США — концерты посетили более 20000 человек!
Стоимость билетов: 1000–2500 руб.
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