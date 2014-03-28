Любители джаза оценят: оркестр Игоря Бутмана в Тюмени

В марте 1999 года Игорь Бутман организовал свой оркестр Igor Butman Big Band, собрав в нём лучших джазовых музыкантов России. В феврале 2002 года Игорь Бутман стал продюсером и организатором грандиозного гала-концерта «Триумф джаза» с участием своего биг-бэнда и звезд мирового джаза. Невероятной сенсацией стали совместные выступления биг-бэнда Игоря Бутмана и оркестра Lincoln Center Jazz Orchestra под управлением Уинтона Марсалиса в сентябре 2003 года на открытии нового джазового сезона в Линкольн-Центре в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.