Куда сходить в Тюмени в выходные: 28–30 марта

Концерты
Польская органистка Эльжбета Кароляк 28 марта сыграет в зале камерной и органной музыки филармонии. Особенно охотно она исполняет старинную музыку, французскую музыку эпохи романтизма, а также современные сочинения. Стоимость билетов: 700–800 руб.
Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов исполнит «Ваши любимые песни». Он всегда поет с душой и для народа, заряжая зал положительными эмоциями. Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, а искреннее исполнение и великолепный чарующий голос Ярослава обворожил прекрасную половину человечества. Стоимость билетов: 800–2500 рублей.
Исполнитель шансона Андрей Бандера выступит в Тюменской филармонии 30 марта с программой «Сердце хулигана».
Хотите веселья в фолк-стиле? Приходите на весенний фолк-фест, который 29 марта захватит посетителей рок-клуба Riddler-drive (Олимпийская, 9). На зажигательном вечере ирландского и скандинавского фолка сыграют группы Spiritual Seasons, Aeterna и Gilead. Начало в 19 часов, стоимость билетов в день концерта — 500 рублей.
Самые неординарные и вокалистые, сексапильные и басистые, красивые и музыкальные рок-леди Тюмени выйдут на сцену Rocketa club (Мурманская, 35) 29 марта. На сцене «Малыш и канцлер», Rock City, Doza.
Трибьют группы Ramones состоится 29 марта в концертно-танцевальном зале «Байконур» (Ленина, 4). RAMONES- одна из первых музыкальных групп, познакомивших человечество со стилем панк-рок. Музыка коллектива послужила первоосновой для десятков именитых рокеров. Начало в 18 часов. Вход — 100 рублей, начало в 18 часов.
Киевская певица Халдейка, исполняющая indi-folk, 28 марта выступит в центре творчества Арт’и’COOL (ул. 30 лет Победы, 75/1). Начало в 19 часов, вход — 150 рублей.
Театр
В Тюменском драмтеатре в эти выходные покажут «Дуэль» по пьесе Чехова (29 марта) и комедию «Одолжите тенора» (30 марта). Также в воскресенье дадут два представления для детей — «Кот в сапогах» и «Приключения в изумрудном городе».
Литературно-музыкальную постановку «Помни имя свое…" представит театр «Премьера» (Орловская, 37). Начало в 16 часов. Посмотрев спектакль, вы узнаете больше о Руси, богатырях, рыцарях и откроете новые грани веры в чудо. Справки по телефону 58-77-74.
Спорт
Закрытие горнолыжного сезона 2013–2014 состоится 30 марта в 13 часов в оздоровительном комплексе «Кулига-парк». В программе — соревнования по джиббингу (прыжки и скольжение на сноуборде и горным лыжам по специальным фигурам) для любителей, костюмированное аквашоу, развлечения для детей, прыжки на батуте, конкурсы, игры.
29 марта в Тюмени откроет двери фитнес-клуб GEOsport (Севастопольская, 2/3). В этот день здесь состоится фитнес-марафон с уникальными мастер-классами от лучших фитнес-тренеров Тюмени, вы сможете бесплатно посетить тренажерный зал, залы групповых программ, студии единоборств и занятия по аквааэробике! Фитнес-марафон пройдет с 12:00 до 17:00.Также гости открытия смогут принять участие в беспроигрышной лотерее, главный приз которой — годовая клубная карта GEOsport.
Разное
О том, кем были сибирские первопечатники, кто построил на нашей земле первую типографию и какие книги там напечатал, расскажет тюменцам на лекции свободного университета заведующая кафедрой издательского дела ТюмГУ Наталья Дворцова. Лекция пройдет 29 марта по адресу Геологоразведчиков, 28а, 5-й этаж. Начало — в 14:00.
Экологическая акция «Час Земли — 2014» пройдет в Тюмени 29 марта с 20 до 21:30 на Центральной площади (площадь Ленина). Гостей ждут выступления профессиональных музыкантов, рок и рэп-исполнителей, также фаер-шоу от театра огня «Кано». В завершение вечера все участники мероприятиях со свечками в руках соберутся в форме цифры 60.
Энергетическая компания «СУЭНКО» присоединится к акции, и 29 марта отключит свет на площади перед администрацией Тюмени. Не останется в стороне и отель Vostok.
Крысотуса клуба «Крысолнце» пройдет в центре «Моя территория» (Ванцетти, 1), начало в 15 часов. В программе встреча с крысоводом из Ханты-Мансийска, игра в «Крысоманские фанты», просмотр видеороликов с крысиными трюками и многое другое.
Творческая встреча с музыкантом-мультиинструменталистом Евгением Бунтовым, автором-исполнителем песен, поэтом пройдет 29 марта в 17 часов в театре «Премьера» (Орловская, 37).
«Шмотки, винил, книги, очки, и много-много милого душе хлама» будет на гаражной распродаже, которая состоится 29 и 30 марта в арт-пространстве Fabrica (Молодежная, 74) с 10 до 21 часа. Вход — 100 рублей. Вас ждут угощения, музыка и приятное общество.