Куда сходить в Тюмени в выходные: 28–30 марта

29 марта в Тюмени откроет двери фитнес-клуб GEOsport (Севастопольская, 2/3). В этот день здесь состоится фитнес-марафон с уникальными мастер-классами от лучших фитнес-тренеров Тюмени, вы сможете бесплатно посетить тренажерный зал, залы групповых программ, студии единоборств и занятия по аквааэробике! Фитнес-марафон пройдет с 12:00 до 17:00.Также гости открытия смогут принять участие в беспроигрышной лотерее, главный приз которой — годовая клубная карта GEOsport.