«Дом.ru» и телеканалы дарят весенние впечатления

Именно такой подход демонстрирует «Дом.ru» — один из крупнейших телеком-операторов России, более 10 лет работающий на рынке интернет-доступа и платного телевидения. В 2014-м всем, кто поддерживает компанию (а это почти 6 миллионов семей в 56 городах!), «Дом.ru» дарит праздник длиною в год и вместе с качественными услугами вновь презентует незабываемые путешествия, неожиданные встречи и замечательные подарки.
В 2013 году финалисты совместных акций «Дом.ru» с мировыми телеканалами и киностудиями стали свидетелями ярких событий в мире спорта и музыки, посетили эксклюзивные мастер-классы шеф-поваров и фитнес-инструкторов, предпремьерные показы фильмов, побывали в Париже, Лондоне и Лос-Анджелесе. И в этом году пользователей «Дом.ru» ждет продолжение…
В марте этого года, абонент HD-телевидения «Дом.ru TV» из Тюмени, ставший финалистом конкурса, организованной совместно с образовательным телеканалом «English Club TV», отправился в недельную поездку в Лондон. Во время семидневного тура, он увидел Биг Бен, Тауэр, Трафальгарскую площадь и другие впечатляющие достопримечательности столицы Объединенного Королевства.
Уже в мае абонент HD-телевидения «Дом.ru TV» из Барнаула Денис Семичев, ставший финалистом акции, организованной совместно с телеканалом «ЖИВИ!», отправится в 11-дневный фитнес-тур «Весенняя Черногория с Алексеем Владовским».
Весной абонентов оператора ждет еще один приятный сюрприз. «Дом.ru» вместе с телеканалом SONY SCI-FI подарит киноманам возможность одними из первых в России увидеть долгожданный голливудский блокбастер — «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». Чтобы выиграть билеты на премьеру в одном из 10 городов — Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени или Челябинске, достаточно подключить HD-телевидение «Дом.ru TV» и смотреть SONY SCI-FI.
Летом «Дом.ru» совместно с детским телеканалом Nickelodeon отправит победителя акции, приуроченную к ежегодной кинопремии Kids' Choice Awards, в Голливуд и на экскурсия на анимационную студию Nickelodeon.
Все акции и мероприятия, которые «Дом.ru» регулярно проводит в 56 городах присутствия, — это «спасибо» миллионам российских семей, которые выбрали компанию и получают удовольствие от новых цифровых и HD-каналов, просмотра тематических пакетов каналов без дополнительной платы, наслаждаются онлайн-просмотром любимых фильмов из 60-тысячной видеотеки, быстрым интернетом и специальными бонусами в онлайн-играх. Узнать подробности об услугах и акциях оператора можно на сайте www.domru.ru или по телефону 8 800 333 7000.