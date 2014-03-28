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Авария с патрульным «Фордом»: ведется проверка

28 марта 2014, 10:01
В Тюменской области проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции.
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УМВД

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, авария произошла 27 марта около часу дня на 97 километре автодороги Тюмень — Омск в Заводоуковском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Peterbilt 387 не учел скоростной режим и совершил наезд на остановившуюся для поворота налево KIA Spectra. В результате чего автомобиль KIA выехал на полосу встречного движения и столкнулся с полицейским автомобилем Ford Focus.

В результате ДТП от полученных травм водитель KIA скончался в больнице, его пассажир госпитализирован с множественными телесными повреждениями.

Руководством УМВД России по Тюменской области назначено проведение служебной проверки.

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