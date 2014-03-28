12 водителей на трассе нарушили правила перевозки детей

С приближением весны детские перевозки автомобилями из северных округов ХМАО и ЯНАО учащаются. Инспекторы четырех районов Тюменской области, через которые проходит эта опасная федеральная трасса: Тюменского, Ярковского, Тобольского и Уватского провели мониторинг использования детских удерживающих устройств жителями различных регионов России.
Как отмечают в пресс-службе ГИБДД, за три часа мониторинга дети перевозились по трассе в 143 автомобилях. 12 детей перевозились без удерживающих устройств, инспекторы привлекли водителей этих машин к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Большинство этих водителей — жители Ямало-Ненецкого округа. 63 малыша перевозились в детских автолюльках, 60 детей — в автокреслах, 28 детей — с использованием бустеров.
Тюменские инспекторы вручили каждому ребенку, перевозимому без нарушений, специальные смайлики. На следующем посту ДПС, расположенному в пределах 100 километров, водители могли обменять эти смайлики на сувениры и игрушки для детей, если ребенок будет все так же ехать в детском автокресле. 37 смайликов вернулись к инспекторам, а маленькие пассажиры этих автомобилей получили сувениры с символикой безопасности дорожного движения. Таким образом, инспекторы выяснили, что каждый третий ребенок на автодороге перевозится на расстояние более 100 километров.
По итогам мониторинга сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области обратятся к своим коллегам из Ямало-Ненецкого округа и Югры с просьбой провести профилактические мероприятия по безопасной перевозке детей с родителями из своих регионов, отправляющимися через территорию Тюменской области с детьми в автомобилях.