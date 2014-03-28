12 водителей на трассе нарушили правила перевозки детей

Тюменские инспекторы вручили каждому ребенку, перевозимому без нарушений, специальные смайлики. На следующем посту ДПС, расположенному в пределах 100 километров, водители могли обменять эти смайлики на сувениры и игрушки для детей, если ребенок будет все так же ехать в детском автокресле. 37 смайликов вернулись к инспекторам, а маленькие пассажиры этих автомобилей получили сувениры с символикой безопасности дорожного движения. Таким образом, инспекторы выяснили, что каждый третий ребенок на автодороге перевозится на расстояние более 100 километров.