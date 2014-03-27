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Весной в зоне подтопления могут оказаться 11 сел и деревень

27 марта 2014, 16:42
Этой весной в зоне возможного подтопления могут оказаться 11 населенных пунктов Тюменской области. Однако предварительный прогноз все-таки оптимистичный: большой воды в регионе не ожидается.
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Тюмень

Как рассказал на пресс-конференции начальник управления Гражданской защиты ГУ МЧС РФ по Тюменской области Алексей Томчук, по предварительному прогнозу в 2014 году уровень воды в бассейнах тюменских рек ожидается в пределах нормы или даже чуть ниже нормы. Исключение — река Ишим, там уровень воды может слегка превысить норму.

В зоне возможного подтопления, тем не менее, могут оказаться села Архангельское, Слобода-Бешкиль, Красногорское, Исетское и Солобоево Исетского района, село Черноярка Нижнетавдинского района, село Червишево Тюменского района, деревени Железный Перебор и Малые Акияры, село Тугалово и деревня Уки Уватского района. В перечисленных населенных пунктах проживают 828 человек. Кроме того, теоретически может подтопить шесть мостов, находящихся в Вагайском, Викуловском, Аромашевском, Ялуторовском и Абатском районах. Алексей Томчук отметил, что даже если мосты подтопит, находящиеся в непосредственной близости от них деревни и села не будут изолированы, есть объездные пути.

Впрочем, сотрудники МЧС считают, что даже у жителей населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления, нет особых причин для переживаний. Алексей Томчук подчеркнул, что прогноз этого года похож на прошлогодний, и тогда серьезного паводка не случилось.

Более точный прогноз ожидаемой паводковой ситуации будет дан 4 апреля. На нее могут повлиять осадки, интенсивность таяния снега, а также гидрологическая обстановка в соседних регионах.

Алексей Томчук отметил и то, что не всегда причиной весеннего затопления в населенных пунктах бывает паводок. Вода на улицах и даже в домах может появиться из-за не убранного вовремя снега или непрочищенных водопропускных сооружений, и в таких случаях сетовать следует не на природу, а на халатность местных властей.

#Новости#Тюменская область#Тюмень#ГУ МЧС по Тюменской области#Паводок#Таня#Общество
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