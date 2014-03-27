Весной в зоне подтопления могут оказаться 11 сел и деревень

В зоне возможного подтопления, тем не менее, могут оказаться села Архангельское, Слобода-Бешкиль, Красногорское, Исетское и Солобоево Исетского района, село Черноярка Нижнетавдинского района, село Червишево Тюменского района, деревени Железный Перебор и Малые Акияры, село Тугалово и деревня Уки Уватского района. В перечисленных населенных пунктах проживают 828 человек. Кроме того, теоретически может подтопить шесть мостов, находящихся в Вагайском, Викуловском, Аромашевском, Ялуторовском и Абатском районах. Алексей Томчук отметил, что даже если мосты подтопит, находящиеся в непосредственной близости от них деревни и села не будут изолированы, есть объездные пути.