Тюменцы взяли золото в командном спринте

Дуэты покоряли шесть кругов по 1,4 км. В решающий забег были отобраны 10 лучших команд. Трудно было предсказать, у кого в концовке останется больше сил на финишный спурт. На заключительном этапе у женщин вперёд вырвались Юлия Романова из команды «Москва-1» и представительница Удмуртии Лилия Васильева. Они и разыграли золото. Чемпионский титул в итоге достался лыжницам из Ижевска: вместе с Васильевой на высшую ступень пьедестала шагнула Ольга Сергеева. Серебро досталось Романовой и Марии Давыденковой. Бронзу взяли спортсменки Новосибирской области — Марина Черноусова и Елена Соболева, на мгновение раньше пересёкшие финишную черту, чем дружина «Москва-3» в составе Лали Кварацхелия и Ксении Малеванной. Пятое место заняли тюменки — Евгения Ощепкова и Ольга Щучкина, которые в ходе финала долгое время были лидерами.