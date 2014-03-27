Тюменцы продолжают цепляться за авто. В этот раз отличился лыжник

Добавим, что не все подобные развлечения заканчиваются хорошо. В марте этого года под суд отправился водитель, который катал своего друга таким же образом на «ватрушке». 19 января этого года на дороге Кулаково — Каменка молодой человек сел в санки, прицепившись собачьим поводком к автомобилю. При входе автомашины в поворот санки занесло, мужчина отпустил поводок и на «ватрушке» съехал в кювет, врезавшись в дерево и ударившись об него головой. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался в тот же день.