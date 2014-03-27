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Тюменцы продолжают цепляться за авто. В этот раз отличился лыжник

27 марта 2014, 10:10
На днях на YouTube.com появилось новое экстремальное видео. Лыжник в каске на одной из загородных дорог едет следом за автомобилем, держась за веревку.
Сюжет
Тюмень

Скорость у машины и мужчины довольно приличная, при этом они движутся по дороге, где есть другие автомобили, на обочинах много деревьев. Молодые люди веселятся и лихо проходят все повороты. В итоге лыжник отпускает веревку и тормозит, стоя на ногах.

Добавим, что не все подобные развлечения заканчиваются хорошо. В марте этого года под суд отправился водитель, который катал своего друга таким же образом на «ватрушке». 19 января этого года на дороге Кулаково — Каменка молодой человек сел в санки, прицепившись собачьим поводком к автомобилю. При входе автомашины в поворот санки занесло, мужчина отпустил поводок и на «ватрушке» съехал в кювет, врезавшись в дерево и ударившись об него головой. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался в тот же день.

Напомним, что не гнушаются тюменские экстремалы и покатушками по улицам города. Во время сильного ливня в июле прошлого года по лужам рассекал вейкбордист, а до этого в марте — сноубордист.

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