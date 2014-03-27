Сбербанк — генеральный партнер форума «Франчайзинг. Регионы»

Западно-Сибирский банк Сбербанка России выступит генеральным партнером III Всероссийского форума-выставки «Франчайзинг. Регионы». Форум пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени 16 апреля 2014 года.



Мероприятие направлено на популяризацию темы партнерского бизнеса, организацию эффективного взаимодействия органов власти и предпринимательского сообщества, а также на развитие потребительского рынка региона. В выставке примут участие представители компаний-франчайзеров из разных регионов России. А форум составит интеллектуальную платформу проекта: круглые столы, совещания, семинары.



Сотрудники Сбербанка расскажут о кредитном продукте «Бизнес-старт» — это кредитная программа Сбербанка, позволяющая начать бизнес «с нуля» по программе франчайзинга или на основании типового бизнес-плана. Финансирование предоставляется в сумме до трех миллионов рублей (до 80% объема средств, необходимых для запуска бизнеса) на срок до 3,5 лет без залогового обеспечения кроме имущества, приобретенного за счет кредитных средств банка. Важным преимуществом является возможность получения отсрочки в погашении основного долга по кредиту на 6 месяцев.



В настоящий момент Сбербанком аккредитовано 83 компании-франчайзера и 18 типовых бизнес-планов. Будущему предпринимателю остается только выбрать бренд или сферу деятельности — магазин, салон красоты или кафе и т.д.



На форуме «Франчайзинг. Регионы» любой участник сможет получить подробную консультацию по условиям кредитования, а также оставить предварительную заявку на кредит.



Официальный сайт мероприятия: franshiza-forum.ru. Единый контакт-центр: (3452) 500–320.