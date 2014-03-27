Путина просят разработать программу развития автоспорта

Строительство автоспортивных комплексов позволит: создать благоприятные условия для организации детско-юношеских картинговых секций; привлечь прогрессивную молодежь к занятиям любительским и профессиональным автоспортом; убрать с улиц нелегальных гонщиков; воспитать, обучить, взрастить талантливых пилотов, которые будут достойно защищать честь России на европейских и мировых первенствах; создать тысячи рабочих мест; привлечь серьезных инвесторов; укрепить высокое и достойное место Российской Федерации на мировой арене!» — говорится в петиции.