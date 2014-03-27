Путина просят разработать программу развития автоспорта

Те, кто переживают за судьбу российского автоспорта, опубликовали на сайте secure.avaaz.org обращение к президенту РФ Владимиру Путину.
«Уважаемый Владимир Владимирович, мы, граждане России, воодушевленные победой Российских спортсменов на Олимпиаде Сочи 2014, просим Вас поручить Правительству Российской Федерации разработать программу развития автоспортивной инфраструктуры во всех крупных городах России, включающих в себя шоссейно-кольцевые треки формата Гран-При, картинговые, автокроссовые, дрифтинговые трассы. А также центры водительского мастерства.
Строительство автоспортивных комплексов позволит: создать благоприятные условия для организации детско-юношеских картинговых секций; привлечь прогрессивную молодежь к занятиям любительским и профессиональным автоспортом; убрать с улиц нелегальных гонщиков; воспитать, обучить, взрастить талантливых пилотов, которые будут достойно защищать честь России на европейских и мировых первенствах; создать тысячи рабочих мест; привлечь серьезных инвесторов; укрепить высокое и достойное место Российской Федерации на мировой арене!» — говорится в петиции.
Под документом подписалось уже более 4 тысяч человек, и с каждым часом количество неравнодушных увеличивается.