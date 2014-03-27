Присоединение Крыма: проблемы автопрома

«Мы уже испытываем проблемы из-за ослабления рубля», — заявил глава Opel Карл-Томас Нойманн, пояснив, что из-за сильного евро автомобили, импортированные в Россию, растут в цене и, как следствие, хуже продаются. Не меньшую обеспокоенность выразили собеседники издания из Ford и Renault.
Однако в то время как западные политики вводят санкции, реакция представителей автобизнеса прямо противоположная. По их мнению, нужно, напротив, увеличить инвестиции и сделать ставку на дальнейшую локализацию производства в России, поскольку местная сборка позволит меньше зависеть от колебаний курсов валют.
«В краткосрочной перспективе мы можем лишь поднять цены, но в долгосрочной перспективе нужно увеличивать локализацию производства», — заявил представитель немецкого подразделения Ford Бернхард Маттес. В схожем ключе отреагировал и один из членов совета директоров Renault-Европа Штефан Мюллер, а по мнению Карла-Томаса Мюллера «очевидно, что к 2020 году Россия станет крупнейшим автомобильным рынком в Европе».
Единственные, кого, похоже, никак не задевает ход большой политики — так это производителей автомобилей премиальных марок. «Я думаю, в премиум-сегменте можно рассчитывать на минимальные последствия», — заявил глава Audi Руперт Штадлер. С ним согласился и глава финансового отдела BMW Фридрих Айхинер, отметивший, что коррекции плана продаж из-за ослабления рубля и крымского кризиса не планируется.