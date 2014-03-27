Присоединение Крыма: проблемы автопрома

«В краткосрочной перспективе мы можем лишь поднять цены, но в долгосрочной перспективе нужно увеличивать локализацию производства», — заявил представитель немецкого подразделения Ford Бернхард Маттес. В схожем ключе отреагировал и один из членов совета директоров Renault-Европа Штефан Мюллер, а по мнению Карла-Томаса Мюллера «очевидно, что к 2020 году Россия станет крупнейшим автомобильным рынком в Европе».