Пациентам разрешат вести видеосъемку во время операций

По замыслу авторов, подобная гласность поможет бороться с врачебными ошибками, которые сегодня разоблачить достаточно сложно. А так любой специалист сможет увидеть на экране, что доктор сделал правильно, а где резанул не туда.
Комитет Госдумы по охране здоровья уже отправил законопроект в рассылку для сбора отзывов. Замечания принимаются до 18 апреля, а сам документ включен в примерную программу работы парламента на май. Кстати, должно прислать свой отзыв и правительство страны. А пока предсказать судьбу инициативы достаточно сложно: слишком оригинальна и слишком неоднозначна.
«По информации общероссийской общественной организации „Лига защитников пациентов“, ежегодно от ошибок врачей в России умирает 50 тысяч человек, — говорится в пояснительной записке к проекту. — По данным ВЦИОМ, около 70% граждан России недовольны работой системы здравоохранения. Официальную статистику врачебных ошибок, которые приводят к гибели пациентов, в России никто не ведет, однако, по неофициальным данным, по этой причине погибает больше россиян, чем в дорожно-транспортных происшествиях».
Ввиду отсутствия доказательной базы становится сложно определить наличие врачебной вины. «Наличие видеозаписи, зафиксировавшей все действия, могло бы существенно упростить данную задачу и облегчить работу экспертам, специалистам, правоохранительным органам, что будет выгодно и самим врачам, поскольку станет неоспоримым доказательством наличия либо отсутствия их вины, пациенту же даст возможность получить возмещение в случае причинения ущерба его жизни и здоровью», — считают авторы законопроекта.
Иными словами, камера может не только погубить, но и спасти врача, так как докторов тоже нередко обвиняют понапрасну. Разрешает законопроект устанавливать свои камеры в операционных и врачам. Однако чтобы включить видеозапись во время операции, надо будет получить письменное согласие пациента. Если тот «кино» не захочет, врач камеру отложит. Особо проект оговаривает, что процесс видеосъемки не должен отвлекать врача от выполнения его работы. Это значит, что пациент не сможет прикрепить свой видеорегистратор, куда пожелает. Главным в операционной все-таки остается врач. Данные же видеозаписи будут составлять врачебную тайну.
Побочным эффектом «видеопротоколирования» операций могут стать научные и педагогические достижения. По мнению авторов, с помощью хирургического видео можно учить молодых специалистов. Записи наиболее сложных и необычных операций должны составить «золотой фонд», доступный как студентам-медикам, так и практикующим врачам, что, как надеются сторонники инициативы, повысит уровень профессиональной грамотности врачей.
Впрочем, вряд ли все эксперты разделяют подобный оптимизм. Хотя в целом мнения в обществе по поводу инициативы разделились. Кто-то ссылается на иностранный опыт, например, в Германии человеку после хирургической операции вместе с выпиской выдают видеозапись, как все происходило. А кто-то боится, что «кровавые видео» быстро окажутся в Интернете.
Другие специалисты обращают внимание, что видеокамеры сегодня контролируют действия водителей, пилотов самолета, продавцов и покупателей в магазине, следят за людьми в общественных местах. Так что неизбежно камеры придут и в больницы. Где-то они, кстати, уже есть, только пока не имеют юридического статуса.