Пациентам разрешат вести видеосъемку во время операций

Иными словами, камера может не только погубить, но и спасти врача, так как докторов тоже нередко обвиняют понапрасну. Разрешает законопроект устанавливать свои камеры в операционных и врачам. Однако чтобы включить видеозапись во время операции, надо будет получить письменное согласие пациента. Если тот «кино» не захочет, врач камеру отложит. Особо проект оговаривает, что процесс видеосъемки не должен отвлекать врача от выполнения его работы. Это значит, что пациент не сможет прикрепить свой видеорегистратор, куда пожелает. Главным в операционной все-таки остается врач. Данные же видеозаписи будут составлять врачебную тайну.