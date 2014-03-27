ООО «ЮТэйр-Финанс» погасило облигации на 3 млрд рублей

26 марта 2014 года ООО «ЮТэйр-Финанс», дочернее общество ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation), успешно завершило погашение четвертого и пятого выпусков биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей и осуществило выплату последнего из 12 купонов, тем самым полностью исполнив свои обязательства перед владельцами ценных бумаг.

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