ООО «ЮТэйр-Финанс» погасило облигации на 3 млрд рублей

ООО «ЮТэйр-Финанс», дочернее общество ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», успешно завершило погашение четвертого и пятого выпусков биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей и осуществило выплату последнего из 12 купонов, тем самым полностью исполнив свои обязательства перед владельцами ценных бумаг.
Облигации были размещены 30 марта 2011 года. Общий размер дохода, выплаченного по облигациям двух выпусков, составил 807 840 000 рублей. Организатором выпусков выступили ООО «БК Регион», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Банк „Открытие“, ОАО Банк „Петрокоммерц“.
„ЮТэйр“ в очередной раз успешно выполнила обязательства перед своими инвесторами, подтвердив надежность и финансовую устойчивость компании», — сообщил финансовый директор авиакомпании Игорь Петров.