На «Стратегии 31» обсудят реформу бюджетной сферы

Как говорят организаторы, акция будет приурочена к предстоящему Всероссийскому социальному маршу. На площади планируется обсудить следующие темы: «реализацию прав граждан на свободные мирные собрания с использованием исключительно уведомительной формы; фактическую реализацию конституционного права гражданина на бесплатную медицинскую помощь независимо от степени технологической сложности и стоимости медицинских услуг; реализация конституционного права на бесплатное дошкольное, основное общее, среднее профессиональное и высшее образование, обеспечивающее конкурентоспособность гражданина на рынке труда, формирующее полноценную личность и гражданина страны; освобождение политических заключенных».