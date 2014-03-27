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На «Стратегии 31» обсудят реформу бюджетной сферы

27 марта 2014, 11:33
Очередная акция в рамках проекта «Стратегия 31» состоится 31 марта в Тюмени. В этот раз организаторы обсудят на митинге не только свободу собраний, но и особенности реформы образования и медицины.

Очередная акция в рамках проекта «Стратегия 31» состоится 31 марта в Тюмени. В этот раз организаторы обсудят на митинге не только свободу собраний, но и особенности реформы образования и медицины.

Митинг, организованный тюменским обкомом РКРП, обкомом РОТ ФРОНТа и участниками Совета инициативных групп и граждан Тюмени, начнется на Центральной площади в 18:30.

Как говорят организаторы, акция будет приурочена к предстоящему Всероссийскому социальному маршу. На площади планируется обсудить следующие темы: «реализацию прав граждан на свободные мирные собрания с использованием исключительно уведомительной формы; фактическую реализацию конституционного права гражданина на бесплатную медицинскую помощь независимо от степени технологической сложности и стоимости медицинских услуг; реализация конституционного права на бесплатное дошкольное, основное общее, среднее профессиональное и высшее образование, обеспечивающее конкурентоспособность гражданина на рынке труда, формирующее полноценную личность и гражданина страны; освобождение политических заключенных».

#Новости#Стратегия 31#Дарья#Общество
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