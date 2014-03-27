Мягкий приговор насильникам в Югре вызвал небывалый резонанс

«Уверен, на „отмазку“ главы кавказской диаспоры ушло немало денег», — написал, в частности, Лебедев. Он подчеркнул недопустимость в дальнейшем подобных судебных решений, так как они могут спровоцировать население на самосуд и беспорядки. «Я призываю власти к вмешательству. Приговор должен быть пересмотрен, причем немедленно, пока преступники не скрылись в родных горах. А если скрылись — то надо объявить их в розыск. Да и в целом я давно уже говорю о необходимости ввести ограничения на свободное передвижение по России для всех этих „джигитов“. Пусть у себя дома творят, что угодно. И пусть сами друг с другом разбираются — до победного конца», — отметил политик.