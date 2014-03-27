Мягкий приговор насильникам в Югре вызвал небывалый резонанс

Преступление произошло в ночь с 23 на 24 февраля 2013 года. Хозяин кафе «Ной» Видади Нариманов и трое его приятелей, руководитель чечено-ингушской диаспоры Ханты-Мансийска Султан Исраилов и братья Юртаевы совершили в кабинете директора заведения «насильственные действия сексуального характера, а также изнасилование» (формулировка следователей) одной из посетительниц кафе. При этом в том же помещении находилась подруга девушки. Она пыталась остановить мужчин, но позднее и сама стала жертвой преступления — владелец кафе увез ее к себе домой и изнасиловал. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по ХМАО.
57-летнему Видади Нариманову было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев), ч.5 ст. 33, п. «а» ч.2 ст. 131 УК РФ (пособничество в совершении изнасилования группой лиц), ч.5 ст. 33, п. «а» ч.2 ст. 132 УК РФ (пособничество в совершении насильственных действий сексуального характера группой лиц), ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Султану Исраилову — по п. «а» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).
Братья Юртаевы, признав свою вину, активно сотрудничали со следствием, и с ними было заключено досудебное соглашение. Братья были приговорены к пяти годам условно каждый, им также был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Условный срок получил и Султан Исраилов. Суд над ним и Видади Наримановым прошел 17 февраля текущего года. Лидера чечено-ингушской диаспоры Ханты-Мансийска приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Из четверки насильников в колонию отправили только Видади Нариманов: хозяина кафе «Ной» приговорили к 4,5 годам заключения.
Излишне мягкий приговор югорским насильникам получил огромный общественный резонанс, обсуждение темы вышло далеко за пределы города и округа. Ситуацию обсуждали пользователи соцсетей и форумов, блогеры и даже политики. Так, с призывом к властям Югры вмешаться в сложившуюся ситуацию выступил вице-спикер Госдумы, член фракции ЛДПР Игорь Лебедев (сын лидера партии Владимира Жириновского). По данным Znak.com, в своем блоге в «Живом журнале» парламентарий, не стесняясь в выражениях, весьма жестко отозвался по поводу условных сроков насильникам, намекнув при этом на явную «коррупционную» составляющую в уголовных делах.
«Уверен, на „отмазку“ главы кавказской диаспоры ушло немало денег», — написал, в частности, Лебедев. Он подчеркнул недопустимость в дальнейшем подобных судебных решений, так как они могут спровоцировать население на самосуд и беспорядки. «Я призываю власти к вмешательству. Приговор должен быть пересмотрен, причем немедленно, пока преступники не скрылись в родных горах. А если скрылись — то надо объявить их в розыск. Да и в целом я давно уже говорю о необходимости ввести ограничения на свободное передвижение по России для всех этих „джигитов“. Пусть у себя дома творят, что угодно. И пусть сами друг с другом разбираются — до победного конца», — отметил политик.
Слишком мягким приговор посчитали и сотрудники прокуратуры. «Несмотря на признание подсудимых виновными в содеянном, одному из них было назначено условное наказание. Прокуратура округа проверила законность данного приговора. Установлено, что судебное решение в части назначенного обоим осужденным наказания является несправедливым в связи с его чрезмерной мягкостью. В связи с этим прокуратурой внесено апелляционное представление на данное судебное решение», — говорится на сайте прокуратуры ХМАО. За результатами рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции установлен контроль.
По поводу приговора Видади Нариманову рассуждать сложно: «букет» статей уголовного кодекса в его обвинении мог привести к различным срокам в зависимости от дополнительных обстоятельств дела. Изнасилование (ст. 131 УК РФ самая тяжкая из предъявленных), к примеру, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Условный же срок, назначенный Султану Исраилову, действительно выглядит странно, ведь п. «а» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) предусматривают лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Добавим, что скандальное, ненавидимое многими хантымансийцами кафе «Ной», где произошло групповое изнасилование, в начале августа 2013 года сгорело. По одной из версий, пожар возник в результате поджога. После ремонта заведение вновь открылось. Теперь оно называется «Рай».