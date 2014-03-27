Минздрав ограничит сроки больничного по уходу за ребенком

На лечение школьника в возрасте от семи до 15 лет родители смогут потратить всего 15 дней. Кроме того, по новому порядку врачи будут строго подсчитывать все время в году, которое родитель-труженик провел на больничном, ухаживая за чадом. С детьми до семи лет, которые часто болеют привычным гриппом или ОРЗ, можно будет сидеть максимум 60 дней в году. А вот если малыш страдает каким-либо серьезным хроническим заболеванием, этот срок увеличат до 90 дней. Провести на больничном по уходу за ребенком школьного возраста можно будет не более 45 дней в году. А вот с ребенком-инвалидом новые правила позволят провести до 120 дней.