Минздрав ограничит сроки больничного по уходу за ребенком

Поправки в порядок выдачи листков нетрудоспособности разработал Минздрав. Если новые правила будут одобрены, «не вылезать с больничных» работающим родителям больше не удастся, поясняют в ведомстве. Поправки Минздрава серьезно урежут количество дней, на которые медики будут выписывать листки нетрудоспособности по уходу за больными детьми. Причем для ребятишек разных возрастных категорий будут установлены свои рамки.
По нынешним правилам с больным дошколенком можно сидеть ровно столько, сколько нужно до полного выздоровления: врач просто продлит действие листа. Теперь же для этого нужно будет созывать специальную врачебную комиссию.
На лечение школьника в возрасте от семи до 15 лет родители смогут потратить всего 15 дней. Кроме того, по новому порядку врачи будут строго подсчитывать все время в году, которое родитель-труженик провел на больничном, ухаживая за чадом. С детьми до семи лет, которые часто болеют привычным гриппом или ОРЗ, можно будет сидеть максимум 60 дней в году. А вот если малыш страдает каким-либо серьезным хроническим заболеванием, этот срок увеличат до 90 дней. Провести на больничном по уходу за ребенком школьного возраста можно будет не более 45 дней в году. А вот с ребенком-инвалидом новые правила позволят провести до 120 дней.
Отметим, что Минздравом России уже разработан и размещен на официальном сайте для общественного обсуждения проект приказа «О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности». Срок общественного обсуждения до 2 апреля 2014 года.
Фото: yarreg.ru