nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ДТП на Щербакова: Школьник внезапно побежал через дорогу

27 марта 2014, 11:53
Четыре дорожно-транспортных происшествия случилось 26 марта на дорогах Тюменской области, в них погиб один человек, три человека ранены.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 30-летний молодой человек сбит около полуночи в селе Демьянское Уватского района, на улице Молодежной, 1. Он шел либо по обочине, либо по краю проезжей части. Водитель скрылся с места наезда на человека, оставив умирающего на дороге. Пешеход скончался. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, сбившего человека. Предварительно, пешеход был сбит грузовиком. Очевидцев ДТП просят позвонить в отдел полиции по телефону: 8 (34561) 28-7-02.

11-летний мальчик сбит на пешеходном переходе на улице Щербакова, в Тюмени автомобилем Chevrolet Lanos. У школьника многочисленные ушибы локтя, колена и бедра, ссадины ноги. Стаж водителя за рулем 32 года. Мужчина говорит, что ребенок стоял у дороги, спиной к проезжей части, но неожиданно мальчик развернулся и побежал по пешеходному переходу. В результате водитель не смог вовремя остановиться. Водителям нужно помнить, что дети, в силу возраста, могут в любой момент побежать через дорогу. Заметив ребенка у проезжей части, водителям необходимо заранее предпринять меры предосторожности, вплоть до полной остановки автомобиля.

В дерево на улице Республики, 282 в 16 часов въехал автомобиль Opel. 51-летний водитель при перестроении не справился с управлением автомобиля, скорее всего он отвлекся. Он сам и пострадал — получил ушибы.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

#Новости#Гибель людей#Тюменская область#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25