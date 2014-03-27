ДТП на Щербакова: Школьник внезапно побежал через дорогу

11-летний мальчик сбит на пешеходном переходе на улице Щербакова, в Тюмени автомобилем Chevrolet Lanos. У школьника многочисленные ушибы локтя, колена и бедра, ссадины ноги. Стаж водителя за рулем 32 года. Мужчина говорит, что ребенок стоял у дороги, спиной к проезжей части, но неожиданно мальчик развернулся и побежал по пешеходному переходу. В результате водитель не смог вовремя остановиться. Водителям нужно помнить, что дети, в силу возраста, могут в любой момент побежать через дорогу. Заметив ребенка у проезжей части, водителям необходимо заранее предпринять меры предосторожности, вплоть до полной остановки автомобиля.