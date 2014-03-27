ДТП на Щербакова: Школьник внезапно побежал через дорогу

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 30-летний молодой человек сбит около полуночи в селе Демьянское Уватского района, на улице Молодежной, 1. Он шел либо по обочине, либо по краю проезжей части. Водитель скрылся с места наезда на человека, оставив умирающего на дороге. Пешеход скончался. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, сбившего человека. Предварительно, пешеход был сбит грузовиком. Очевидцев ДТП просят позвонить в отдел полиции по телефону: 8 (34561) 28-7-02.
11-летний мальчик сбит на пешеходном переходе на улице Щербакова, в Тюмени автомобилем Chevrolet Lanos. У школьника многочисленные ушибы локтя, колена и бедра, ссадины ноги. Стаж водителя за рулем 32 года. Мужчина говорит, что ребенок стоял у дороги, спиной к проезжей части, но неожиданно мальчик развернулся и побежал по пешеходному переходу. В результате водитель не смог вовремя остановиться. Водителям нужно помнить, что дети, в силу возраста, могут в любой момент побежать через дорогу. Заметив ребенка у проезжей части, водителям необходимо заранее предпринять меры предосторожности, вплоть до полной остановки автомобиля.
В дерево на улице Республики, 282 в 16 часов въехал автомобиль Opel. 51-летний водитель при перестроении не справился с управлением автомобиля, скорее всего он отвлекся. Он сам и пострадал — получил ушибы.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области