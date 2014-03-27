Дело матери-кукушки, бросившей младенца на балконе, скоро дойдет до суда

Там отметили, что Назира сейчас знакомится с материалами уголовного дела. Согласно УК РФ, ей грозит до 5 лет лишения свободы, однако суд может принять решение о наказании в виде штрафа или условного срока. Добавим, что Назира жила в общежитии без регистрации и работала на овощебазе. Девушка рассказала журналистам, что в СИЗО осознала свою ошибку и сейчас так уже не поступила бы. Более того, девушка теперь хотела бы забрать сына (других детей у нее нет) и воспитывать его в родном Таджикистане.