Дело матери-кукушки, бросившей младенца на балконе, скоро дойдет до суда

В Тюмени завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней Назиры. В ночь на 1 января текущего года девушка бросила своего новорожденного ребенка на холодном балконе общежития. Малыш чудом остался жив. Его нерадивая мать обвиняется по ч. 3 ст.30 ст.106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).
Нуриза родила малыша 31 декабря. Как рассказала девушка журналистам во время следственного эксперимента, в тот день она пришла с работы в комнату общежития, где жила с тетей и ее семьей, и через некоторое время почувствовала себя плохо. Назира без посторонней помощи родила мальчика. Нерадивая мать укутала новорожденного в полотенце и наволочку, на улице обошла дом снаружи и оставила мальчика на балконе общего пользования первого этажа. После этого Назира вернулась домой и через несколько часов праздновала Новый год вместе с вернувшимися родственниками.
Несмотря на несколько часов, проведенных на улице, мальчик остался практически невредим: ночь была не по-зимнему теплой, а рано утром ребенка заметила жительница того же общежития.
Мать-«кукушку» сотрудники правоохранительных органов искали две недели и в итоге вышли на Назиру. На первом же допросе она признала вину и достоверно описала события, которые происходили с ней 31 декабря. Девушка была взята под стражу.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что Назира сейчас знакомится с материалами уголовного дела. Согласно УК РФ, ей грозит до 5 лет лишения свободы, однако суд может принять решение о наказании в виде штрафа или условного срока. Добавим, что Назира жила в общежитии без регистрации и работала на овощебазе. Девушка рассказала журналистам, что в СИЗО осознала свою ошибку и сейчас так уже не поступила бы. Более того, девушка теперь хотела бы забрать сына (других детей у нее нет) и воспитывать его в родном Таджикистане.
Интернет-портал Nashgorod.ru сделал запрос в областной департамент социального развития о судьбе ребенка Назиры. Ответ будет опубликован.