Аппарат думы предложили отправить на «Тотальный диктант»

Между тем, иногда депутаты рады бы получить хоть и безграмотные, но все же документы. Обсуждая отчет Дмитрия Еремеева, ряд депутатов выразили озабоченность и тем, что на их депутатские запросы и обращение как в адрес председателя Тюменской городской думы Дмитрия Еремеева, так и в адрес руководителей муниципальных учреждений, контрольный пакет акций которых находится во владении городской администрации, не приходят ответы. Об этом говорили вышеуказанный депутат от ЛДПР Алексей Чирков и депутат от партии «Единая Россия» Юрий Коновалов.