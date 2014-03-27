Аппарат думы предложили отправить на «Тотальный диктант»

С таким неожиданным предложением обратился к председателю Тюменской городской думы Дмитрию Еремееву депутат Алексей Чирков, фракция ЛДПР. По его словам, в документах, которые присылаются депутатам для рассмотрения, содержится много ошибок.
«Документы с ошибками наносят урон репутации сотрудников аппарата. — уверен Чирков. — Считаю необходимым отправить госслужащих на „Тотальный диктант“».
Дмитрий Еремеев, в свою очередь, сказал, что ошибки содержатся и в тех документах, которые присылают ему депутаты городской думы. Он был бы не против, если бы и они написали эту контрольную работу.
Между тем, иногда депутаты рады бы получить хоть и безграмотные, но все же документы. Обсуждая отчет Дмитрия Еремеева, ряд депутатов выразили озабоченность и тем, что на их депутатские запросы и обращение как в адрес председателя Тюменской городской думы Дмитрия Еремеева, так и в адрес руководителей муниципальных учреждений, контрольный пакет акций которых находится во владении городской администрации, не приходят ответы. Об этом говорили вышеуказанный депутат от ЛДПР Алексей Чирков и депутат от партии «Единая Россия» Юрий Коновалов.