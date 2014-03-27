Ани Лорак споет для тюменцев

За последние несколько лет Ани Лорак очень полюбилась российскому зрителю. Она желанный гость большинства музыкальных программ центральных телеканалов России и стран СНГ. Практически не одно крупное музыкальное событие не обходится без участия певицы — Ани Лорак постоянный участник государственных концертов.