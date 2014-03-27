Ани Лорак споет для тюменцев

Ани Лорак лауреат и обладатель престижных музыкальных премий «Золотой граммофон», премий «Песня года», ZD Awards, Fashion Music Awards, Artistic Award Eurovision Song Contest (лучший артист Евровидения 2008), Best Female Singer 2008, ESC Radio Award и многих других.
Одно из значимых достижений Ани Лорак — второе место на конкурсе «Евровидение-2008».
За последние несколько лет Ани Лорак очень полюбилась российскому зрителю. Она желанный гость большинства музыкальных программ центральных телеканалов России и стран СНГ. Практически не одно крупное музыкальное событие не обходится без участия певицы — Ани Лорак постоянный участник государственных концертов.
Концерт Ани Лорак- это грандиозное шоу со 100% живым звуком, новейшими спецэффектами, современными балетными постановками, яркими костюмами и самым главным — неповторимым голосом Ани Лорак. Концерт подарит зрителям возможность услышать проверенные временем лирические хиты «С первого взгляда», «Спроси», «Shady Lady», «Солнце», «Для тебя», «Обними меня», «Зажигай сердце», «Обними меня крепче» — и новые композиции.
Рекомендации по возрасту: старше 12 лет.
Цена билетов: 1000–3500 руб.
Продажа билетов:
— Филармония, тел. 68-77-77;
— ТРЦ «Гудвин» (1 этаж), тел. 68-06-06;
— офис ООО «Городские Зрелищные Кассы», тел. 56-60-00.