7 водителей автобусов наказаны по видео

Как сообщил начальник отделения технического надзора МОГТО и РЭР ГИБДД Александр Архипов, особо «отличились» два водителя маршрутного такси № 4 и автобуса № 19. Водитель автобуса высадил пассажиров во втором ряду движения, прямо на проезжей части, затем вместе с маршрутным такси проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Просмотрев вместе с инспекторами предоставленные тюменцами видеозаписи, водители автобусов и «маршруток» не отказывались от допущенных нарушений.