7 водителей автобусов наказаны по видео

Тюменские автомобилисты откликнулись на призыв ГИБДД об организации общественного контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями маршрутного транспорта.
За неделю сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности семь водителей автобусов и маршрутных такси по видеозаписям с нарушениями, зафиксированными видеорегистраторами тюменских автомобилистов, отмечают в пресс-службе ведомства.
Как сообщил начальник отделения технического надзора МОГТО и РЭР ГИБДД Александр Архипов, особо «отличились» два водителя маршрутного такси № 4 и автобуса № 19. Водитель автобуса высадил пассажиров во втором ряду движения, прямо на проезжей части, затем вместе с маршрутным такси проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Просмотрев вместе с инспекторами предоставленные тюменцами видеозаписи, водители автобусов и «маршруток» не отказывались от допущенных нарушений.
ГИБДД призывает пассажиров общественного транспорта областного центра сообщать о нарушениях правил на дорогах водителями автобусов и маршрутных такси по телефонам 79-44-40, 79-42-76. Принимается видео с нарушением правил водителями общественного транспорта, его можно отправить на e-mail: [email protected] вместе с заявлением о привлечении нарушителей к административной ответственности.
Всего с начала года сотрудники ГИБДД при работе на линии выявили 2900 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта Тюмени.