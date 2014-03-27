nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

7 водителей автобусов наказаны по видео

27 марта 2014, 13:39
Тюменские автомобилисты откликнулись на призыв ГИБДД об организации общественного контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями маршрутного транспорта.
Сюжет
Тюмень

Тюменские автомобилисты откликнулись на призыв ГИБДД об организации общественного контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями маршрутного транспорта.

За неделю сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности семь водителей автобусов и маршрутных такси по видеозаписям с нарушениями, зафиксированными видеорегистраторами тюменских автомобилистов, отмечают в пресс-службе ведомства.

Как сообщил начальник отделения технического надзора МОГТО и РЭР ГИБДД Александр Архипов, особо «отличились» два водителя маршрутного такси № 4 и автобуса № 19. Водитель автобуса высадил пассажиров во втором ряду движения, прямо на проезжей части, затем вместе с маршрутным такси проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Просмотрев вместе с инспекторами предоставленные тюменцами видеозаписи, водители автобусов и «маршруток» не отказывались от допущенных нарушений.

ГИБДД призывает пассажиров общественного транспорта областного центра сообщать о нарушениях правил на дорогах водителями автобусов и маршрутных такси по телефонам 79-44-40, 79-42-76. Принимается видео с нарушением правил водителями общественного транспорта, его можно отправить на e-mail: [email protected] вместе с заявлением о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Всего с начала года сотрудники ГИБДД при работе на линии выявили 2900 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта Тюмени.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25