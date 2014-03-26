Звезды фламенко в Тюмени — выиграй билеты!

За танцы в проекте отвечают Хуан Диего Фернандез и Алина Гумерова. Они обучались искусству фламенко у известнейших мастеров Испании. Хуан Диего выступает в лучших таблао Севильи, участвует в качестве приглашенного артиста в крупнейших театральных постановках фламенко. Он — один из немногих современных танцоров фламенко, который в полной мере хранит и развивает чистое беспримесное мужское фламенко, то, которое сквозь века дошло до нашего времени от родоначальников этого искусства. Алина уделяет особое внимание владению искусством танца с различными аксессуарами фламенко, что требует отдельного мастерства.