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Звезды фламенко в Тюмени — выиграй билеты!

26 марта 2014, 10:32
Выступление четырех непревзойденных исполнителей фламенко увидят тюменцы 1 апреля на сцене дома культуры «Торфяник». У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на концерт бесплатно — мы разыгрываем два пригласительных билета.
Сюжет
Тюмень

Артисты Педро Санчез, Хесус Корбачо, Хуан Диего Фернандез и Алина Гумерова — это те немногие, кто передает самобытность «старинного», чистого фламенко. Это четыре профессионала высочайшего уровня с огромным опытом и знаниями.

За танцы в проекте отвечают Хуан Диего Фернандез и Алина Гумерова. Они обучались искусству фламенко у известнейших мастеров Испании. Хуан Диего выступает в лучших таблао Севильи, участвует в качестве приглашенного артиста в крупнейших театральных постановках фламенко. Он — один из немногих современных танцоров фламенко, который в полной мере хранит и развивает чистое беспримесное мужское фламенко, то, которое сквозь века дошло до нашего времени от родоначальников этого искусства. Алина уделяет особое внимание владению искусством танца с различными аксессуарами фламенко, что требует отдельного мастерства.

Хесус Корбачо на сегодняшний день является одним из самых востребованных певцов фламенко современности. Он аккомпанирует своим пением известнейшим исполнителям фламенко Испании, а также постоянно гастролирует с множеством спектаклей фламенко в Америке, Англии, Японии, Германии, Франции, Канаде и многих-многих других странах.

В одной концертной программе для нас раскроются четыре души фламенко, четыре истории, четыре ночи. Вас ожидает поразительное и чувственное действо: слияние гитары, пения и танца, каким бывает только настоящее фламенко!

Конкурс

Чтобы выиграть билет, вам нужно ответить на вопрос: «Какую женщину по праву считают революционером танца фламенко?».

Ответы принимаются на электронную почту [email protected] с пометкой «4 ночи» до 12:00 27 марта. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди тех, кто ответит правильно. В письме укажите свои имя и фамилию, ник на сайте и телефон.

Билеты на беспрецедентное шоу фламенко можно купить в следующих точках: ДК Торфяник (ул. Малышева, 26) по будням с 9 до 18 часов, школа социального танца Grande (ул. Челюскинцев, д. 1/1) по будням с 14 до 19, по выходным с 11 до 17.

Для особо ленивых: при приобретении двух и более билетов осуществляется доставка билетов на дом. Номера телефонов: 458–194, 458–328, Вера Викторовна (билеты на фламенко).

#Новости#Конкурсы#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
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