«ЮТэйр» получила шестой самолет Airbus A321

Новый лайнер A321 является вторым в этой поставке, оборудованным топливоэффективными законцовками крыла (шарклетами). До конца года «ЮТэйр» получит еще шесть таких воздушных судов. Законцовки крыла высотой 2,4 метра, выполненные из композитных материалов, позволяют сократить расход топлива на 4%, увеличить аэродинамические характеристики воздушного судна, а также сократить вредные выбросы СO2 и NOx в атмосферу. Кроме того увеличивается дальность полета и коммерческая загрузка.