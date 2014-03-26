«ЮТэйр» получила шестой самолет Airbus A321

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) получила шестой самолет Airbus A321 (бортовой номер VQ-BRS) в рамках контракта на 20 машин такого типа, заключенного в 2012 году.
Новый лайнер A321 является вторым в этой поставке, оборудованным топливоэффективными законцовками крыла (шарклетами). До конца года «ЮТэйр» получит еще шесть таких воздушных судов. Законцовки крыла высотой 2,4 метра, выполненные из композитных материалов, позволяют сократить расход топлива на 4%, увеличить аэродинамические характеристики воздушного судна, а также сократить вредные выбросы СO2 и NOx в атмосферу. Кроме того увеличивается дальность полета и коммерческая загрузка.
По условиям контракта самолеты А321 авиакомпании оснащаются двигателями CFM56-5B и имеют моноклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 220 пассажиров. Лайнеры оборудованы креслами модели Pinnacle с современным эргономичным дизайном, который позволяет повысить уровень комфорта для пассажиров. Каждый ряд кресел оснащен 4 розетками для зарядки мобильных устройств.
Авиакомпания использует эти самолеты на международных и российских направлениях с большим пассажиропотоком из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Томск, Омск, Челябинск, Хевиз, Душанбе, Ташкент и др.
Согласно стратегии обновления парка воздушных судов авиакомпания в 2014 году получит 22 новых самолета с заводов-производителей: Boeing 737–800, Boeing 737–900, Airbus А321, SSJ-100. Новые воздушные суда отличаются экономичностью, низким расходом топлива и сниженными эксплуатационными расходами, уменьшенным воздействием на окружающую среду, имеют высокий уровень надежности и безопасности. Благодаря новым поставкам и выводу из эксплуатации в 2013 году более 50 самолетов предшествующих поколений средний возраст самолетов, используемых авиакомпанией «ЮТэйр» для регулярных перевозок в текущем году, составит 8 лет.