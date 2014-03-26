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В Восточном округе появится более тысячи мест для машин

26 марта 2014, 12:28
Проблема парковки в городе стоит по-прежнему остро. Уровень автомобилизации только растет, и горожане не перестают нарушать правила благоустройства, паркуя своих «коней» на тротуарах и детских площадках. В этом году в управе ВАО планируют обустроить более 1000 мест для машин.

«В прошлом году при благоустройстве девяти дворов к существующим было добавлено 215 парковочных мест. В этом году при комплексном благоустройстве дворов количество машиномест будет увеличено на 250, — рассказал вчера на круглом столе консультант сектора договорной работы управы Восточного административного округа Дмитрий Скорженко. — Также парковочные места появляются при ремонте проездов и создании парков и скверов. В прошлом году при создании бульвара им. Чукмалдина сделано 108 парковочных мест. В этом году запланировано при ремонте сквера Победы и проезда 9 мая более 160 парковочных мест».

Напомним, в прошлом году в рамках благоустройства города и увеличения числа парковочных мест в Тюмени было построено 42 парковки на 1206 машиномест.

Парковочные места появляются и на неблагоустроенных территориях и там, где раньше были металлические гаражи. Что касается только Восточного округа, то «в 2013 году такие парковки выполнены на площади 4545 квадратных метров — на 278 парковочных мест. В этом году планируется обустроить 1360 парковочных мест на площади 3,3 га. В основном, это небольшие участки вдоль теплотрасс, проездов, непригодные для строительства жилья», — дополнил Дмитрий Скорженко.

#Новости#Управа Восточного округа#Парковки#Транспорт#Женя#Общество
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