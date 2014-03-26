В Восточном округе появится более тысячи мест для машин

«В прошлом году при благоустройстве девяти дворов к существующим было добавлено 215 парковочных мест. В этом году при комплексном благоустройстве дворов количество машиномест будет увеличено на 250, — рассказал вчера на круглом столе консультант сектора договорной работы управы Восточного административного округа Дмитрий Скорженко. — Также парковочные места появляются при ремонте проездов и создании парков и скверов. В прошлом году при создании бульвара им. Чукмалдина сделано 108 парковочных мест. В этом году запланировано при ремонте сквера Победы и проезда 9 мая более 160 парковочных мест».