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Угадай место отдыха по фотографии № 8

26 марта 2014, 12:40
Купюры из вашего кошелька часто кочуют в карманы тюменских рестораторов? Благодаря NashGorod.ru у вас есть возможность «отыграться» — пополнить баланс мобильного телефона на 500 рублей.
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Тюмень

Купюры из вашего кошелька часто кочуют в карманы тюменских рестораторов? Благодаря NashGorod.ru у вас есть возможность немного «отыграться» — пополнить баланс мобильного телефона на 500 рублей.

Для этого вам нужно узнать, часть интерьера какого заведения общепита мы сняли, и первым указать это в комментариях под текстом.

Сегодня вам нужно вспомнить, в каком месте отдыха находится красная стена с деревянными фигурками рыб.

От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Итоги мы подведем 31 марта.

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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