Угадай место отдыха по фотографии № 8

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Для этого вам нужно узнать, часть интерьера какого заведения общепита мы сняли, и первым указать это в комментариях под текстом.
Сегодня вам нужно вспомнить, в каком месте отдыха находится красная стена с деревянными фигурками рыб.
От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Итоги мы подведем 31 марта.