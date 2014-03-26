Удачно выигранные лоты, или Чиновничий сговор за рекламоносители

Как сообщает Тюменское УФАС, ишимская администрация заключила устное соглашение с ООО «Лемакс», ООО «Ишим 21 век», ИП Бабушкиным С.Г. и разгласила информацию о ценовых предложениях конкурентов, тем самым обеспечив договорившимся компаниям победу.
Процедура торгов заключалась в подаче наивысшей цены по каждому лоту по отношению к последнему максимальному ценовому предложению.
ООО «Лемакс», ООО «Ишим 21 век», ИП Бабушкиным С.Г., разделив между собой поровну все заявленные 38 лотов, при помощи Администрации Ишима «удачно угадали» цены последних максимальных предложений и сформировали с учетом этих «знаний» свою победную цену с разницей в 35–85 рублей.
Тюменское УФАС России признало в действиях участников сговора нарушение антимонопольного законодательства по ст. 16 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».