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Удачно выигранные лоты, или Чиновничий сговор за рекламоносители

26 марта 2014, 08:51
Администрация города Ишима вступила в сговор с несколькими участниками торгов при распределении арендной земли для установки рекламных конструкций на территории города. Арбитражный суд Тюменской области признал решение антимонопольного ведомства законным.

Как сообщает Тюменское УФАС, ишимская администрация заключила устное соглашение с ООО «Лемакс», ООО «Ишим 21 век», ИП Бабушкиным С.Г. и разгласила информацию о ценовых предложениях конкурентов, тем самым обеспечив договорившимся компаниям победу.

Процедура торгов заключалась в подаче наивысшей цены по каждому лоту по отношению к последнему максимальному ценовому предложению.

ООО «Лемакс», ООО «Ишим 21 век», ИП Бабушкиным С.Г., разделив между собой поровну все заявленные 38 лотов, при помощи Администрации Ишима «удачно угадали» цены последних максимальных предложений и сформировали с учетом этих «знаний» свою победную цену с разницей в 35–85 рублей.

Тюменское УФАС России признало в действиях участников сговора нарушение антимонопольного законодательства по ст. 16 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

#Новости#Тюменское УФАС России#Аукцион#Ишим#Женя#Общество
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