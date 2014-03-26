Удачно выигранные лоты, или Чиновничий сговор за рекламоносители

ООО «Лемакс», ООО «Ишим 21 век», ИП Бабушкиным С.Г., разделив между собой поровну все заявленные 38 лотов, при помощи Администрации Ишима «удачно угадали» цены последних максимальных предложений и сформировали с учетом этих «знаний» свою победную цену с разницей в 35–85 рублей.