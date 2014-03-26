Сломалась сигнализация — угнали машину

На место в считанные минуты прибыли стражи правопорядка. Сотрудники полиции незамедлительно просмотрели на месте видео с камер наблюдения, которые находились во дворе, и подготовили ориентировку. Благодаря слаженным действиям сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и сотрудников уголовного розыска 18-летнего подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки по «горячим» следам. В настоящее время молодой человек нигде официально не трудоустроен и ранее судим не был, отмечают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.