Сломалась сигнализация — угнали машину

На место в считанные минуты прибыли стражи правопорядка. Сотрудники полиции незамедлительно просмотрели на месте видео с камер наблюдения, которые находились во дворе, и подготовили ориентировку. Благодаря слаженным действиям сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и сотрудников уголовного розыска 18-летнего подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки по «горячим» следам. В настоящее время молодой человек нигде официально не трудоустроен и ранее судим не был, отмечают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.
Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник со своими приятелями, ввиду отсутствия денежных средств на то чтобы добраться до дома, решили вскрыть чужой автомобиль. Воспользовавшись тем, что транспорт стоял в малолюдном месте, правонарушитель взломал замок, проник в салон, с помощью замыкания проводов завел авто и незамедлительно скрылся.
В настоящее время, похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу.
Также вчера в отдел полиции № 5 поступило обращение от жителя областного центра, который стал свидетелем попытки угона по улице Геологоразведчиков. Из Центра оперативного управления силами и средствами были направлены комплексные силы полиции для задержания злоумышленника по «горячим» следам.
Благодаря оперативной работе сотрудников вневедомственной охраны, злоумышленника задержали в кратчайшие сроки недалеко от места совершения преступления. Им оказался 20-летний житель Тюменского района. Молодой человек в настоящее время нигде официально не трудоустроен и ранее уже был судим за кражу.
Установлено, что, разбив камнем окно, нетрезвый злоумышленник проник в салон автомобиля и попытался его завести. Однако бдительность граждан не позволила совершить угон. Сигнализация на данном автомобиле находится в неисправном состоянии, в связи с этим хозяин транспортного средства и не подозревал, что его авто пытаются угнать.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Сотрудники полиции напоминают о необходимости оборудования личного автотранспорта противоугонной сигнализацией. Не привлекайте внимание злоумышленников: ставьте автомобили на охраняемые стоянки, гаражи или, по крайней мере, в освещенные места, просматриваемые из окна.
Если вы все же стали жертвой угона или очевидцем совершения преступления, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по телефонам дежурной части 291–600 или 02.