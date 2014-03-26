«Рубин» вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ

Подробности сообщаются на официальном сайте хоккейного клуба «Рубин».
Первый период прошел под знаком превосходства хозяев. Они вдвое перебросали своих оппонентов, 12 раз потревожив голкипера Юрия Ключникова. При этом гости не выглядели статистами. На третьей минуте они получили возможность поиграть в большинстве, однако рубиновцы оборонялись уверенно. Во второй половине отрезка преимущество сибиряков обозначилось еще более явственно. Очень активны были в чужой зоне нападающие Александр Горшков, Денис Ячменев, Александр Незнамов, Станислав Голованов. Не «сидело в сторонке» и четвертое звено атаки тюменской команды в лице Максима Зюзякина, Максима Хапова и Андрея Чибисова. Принимали участие в наступательных действиях и защитники «Рубина». Между тем, «Дизель» огрызался опасно. Гости создавали помехи голкиперу Денису Франскевичу, набрасывали шайбу на «пятак», пытаясь «под шумок» переправить «снаряд» в сетку. В целом, гости не выглядели обреченными.
Во втором периоде сибиряки полностью переиграли своих оппонентов, забросив три безответные шайбы. Сразу же после перерыва тюменцы стали оказывать планомерное давление на оборонительные редуты «Дизеля». Прорыв произошел на 28-й минуте, когда Ключников не смог прижать щитком шайбу ко льду и подоспевший Дмитрий Алтарев направил ее в сетку. Вскоре рубиновцы увеличили счет в большинстве. Сергей Севостьянов вовремя заметил освободившегося от опеки Горшкова, который прицельным «выстрелом» преобразовал в гол передачу центрального нападающего. Пензенские хоккеисты сникли. Сибиряки же, напротив, поймали кураж. В результате на 39-й минуте блестяще подключился к атаке защитник Нильс Бэкстрем, который неотразимым броском послал шайбу в верхний угол.
В заключительном отрезке рубиновцы не стали форсировать события. Они грамотно сдерживали атакующий порыв гостей и на 47-й минуте увеличили свое преимущество в заброшенных шайбах. Завидную настырность у чужих ворот проявил защитник Александр Сазонов, который отправил «снаряд» в сетку, выкатив из-за ворот. Однако вскоре пензенская команда реализовала большинство в результате броска Сергея Дудко. Добившись успеха, гости активизировались, но было ясно, что матч и серию им уже не спасти.