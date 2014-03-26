«Рубин» вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ

Первый период прошел под знаком превосходства хозяев. Они вдвое перебросали своих оппонентов, 12 раз потревожив голкипера Юрия Ключникова. При этом гости не выглядели статистами. На третьей минуте они получили возможность поиграть в большинстве, однако рубиновцы оборонялись уверенно. Во второй половине отрезка преимущество сибиряков обозначилось еще более явственно. Очень активны были в чужой зоне нападающие Александр Горшков, Денис Ячменев, Александр Незнамов, Станислав Голованов. Не «сидело в сторонке» и четвертое звено атаки тюменской команды в лице Максима Зюзякина, Максима Хапова и Андрея Чибисова. Принимали участие в наступательных действиях и защитники «Рубина». Между тем, «Дизель» огрызался опасно. Гости создавали помехи голкиперу Денису Франскевичу, набрасывали шайбу на «пятак», пытаясь «под шумок» переправить «снаряд» в сетку. В целом, гости не выглядели обреченными.