Разыскать сбившую светофор машину помогло видео с регистратора

На записи с регистратора, ставшей доказательством вины владельца машины, видно, как автомобиль марки KIA с «красивыми номерами» не вписался в поворот и на полном ходу врезался в светофор. Водитель скрылся с места ДТП, но по номерам, запечатленным на видео, полиции удалось установить личность владельца авто, рассказывают в пресс-службе «Тюменьгортранса».