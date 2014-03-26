nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Разыскать сбившую светофор машину помогло видео с регистратора

26 марта 2014, 09:56
Видеоролик посетителя одного из тюменских интернет-форумов помог отыскать виновника ДТП, в результате которого летом 2013 года был поврежден светофор на перекрестке улиц Пермякова и Харьковской.
Сюжет
Тюмень

На записи с регистратора, ставшей доказательством вины владельца машины, видно, как автомобиль марки KIA с «красивыми номерами» не вписался в поворот и на полном ходу врезался в светофор. Водитель скрылся с места ДТП, но по номерам, запечатленным на видео, полиции удалось установить личность владельца авто, рассказывают в пресс-службе «Тюменьгортранса».

После столкновения с машиной светофор вышел из строя: была серьезно повреждена светофорная стойка. На ее восстановление ушло несколько часов, при этом была задействована бригада техников МКУ «Тюменьгортранс».

В конце января 2014 года суд вынес решение о взыскании с владельца автомобиля суммы ущерба, нанесенного муниципальной собственности. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.

#Новости#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25