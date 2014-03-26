Разыскать сбившую светофор машину помогло видео с регистратора

На записи с регистратора, ставшей доказательством вины владельца машины, видно, как автомобиль марки KIA с «красивыми номерами» не вписался в поворот и на полном ходу врезался в светофор. Водитель скрылся с места ДТП, но по номерам, запечатленным на видео, полиции удалось установить личность владельца авто, рассказывают в пресс-службе «Тюменьгортранса».
После столкновения с машиной светофор вышел из строя: была серьезно повреждена светофорная стойка. На ее восстановление ушло несколько часов, при этом была задействована бригада техников МКУ «Тюменьгортранс».
В конце января 2014 года суд вынес решение о взыскании с владельца автомобиля суммы ущерба, нанесенного муниципальной собственности. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.