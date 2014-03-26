Михаил Корнеев официально находится в отпуске

Напомним, что о решении отстранить от должности генерал-майора Корнеева написал в своем микроблоге заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. По его словам, об этом было объявлено на закрытой части коллегии МВД, проходившей 21 марта. «Примечательно, что и В. Потапов и М. Корнеев оба ростовчане и оба проработали по 3 года», — добавил позже Хиншейн и уточнил, что они пока «не сняты, а представлены к снятию в АП. Отставки — прерогатива президента. Скоро указ».