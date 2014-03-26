Михаил Корнеев официально находится в отпуске

Об этом корреспонденту Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В МВД России на вопрос о судьбе Михаила Корнеева посоветовали следить за официальным сайтом ведомства и за сайтом президента РФ — если указ об отстранении от должности начальника тюменского главка будет подписан, информация об этом обязательно будет опубликована в Интернете.
Напомним, что о решении отстранить от должности генерал-майора Корнеева написал в своем микроблоге заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. По его словам, об этом было объявлено на закрытой части коллегии МВД, проходившей 21 марта. «Примечательно, что и В. Потапов и М. Корнеев оба ростовчане и оба проработали по 3 года», — добавил позже Хиншейн и уточнил, что они пока «не сняты, а представлены к снятию в АП. Отставки — прерогатива президента. Скоро указ».
Михаил Корнеев был назначен на должность начальника УМВД по Тюменской области летом 2011 года. До этого он служил в Ростовской области, и жители Тюмени не слишком удивились, когда ряды полицейского начальства пополнились выходцами из того же региона. Начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области вскоре стал Виктор Трембич, а начальником УМВД по г. Тюмени — Владимир Рябенко. На должность командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Тюмени назначили Сергея Беседина.
Скандал разразился летом прошлого года. 10 июля Беседину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а 12 июля его уволили со службы в органах внутренних дел с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Задержание Сергея Беседина не только вызвало общественный резонанс, но и повлияло на жизнь тюменской полиции в целом. Руководство полиции Тюмени, а также представители автоинспекции города и области привлечены к дисциплинарной ответственности. А обеспокоенные ситуацией в ведомстве инспекторы ГИБДД подписали письмо на имя президента, в котором содержится их точка зрения на проблему в целом и на действия Сергея Беседина в частности. Проверкой информации из послания сотрудников ДПС занималась комиссия МВД РФ. В августе прошлого года Владимир Рябенко подал рапорт на отпуск с последующим увольнением из органов внутренних дел.