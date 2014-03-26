Лучший педагог региона получит 150 тысяч

Конкурс профессионального мастерства «Педагог года Тюменской области — 2014» стартует в Тюмени 7 апреля. В этом году участников ждут новая номинация, победителей — повышение премий.
Раньше свое мастерство педагоги могли проявить в трех номинациях: «Учитель года Тюменской области», «Воспитатель года Тюменской области», «Мастер года Тюменской области», напоминают в областном департаменте образования. В этом году впервые определят лучшего в номинации «Педагог-психолог года Тюменской области».
Кроме того, принято беспрецедентное решение об увеличении денежных премий губернатора Тюменской области победителям регионального этапа. Так, за 1 место предусмотрена премия 150 тысяч рублей, за 2 место — 90 тысяч и за 3 место — 60 тысяч.
Победители областного этапа конкурса, напоминают в департаменте, ежегодно достойно представляют регион на всероссийском этапе. Так, в 2013 году лауреатом всероссийского конкурса стал Дмитрий Новиков, учитель информатики тюменской средней школы, в 2012 году в пятерку финалистов конкурса «Учитель года» Дмитрия Коляденко, учителя физики из Тюмени.