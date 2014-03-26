Лучший педагог региона получит 150 тысяч

Раньше свое мастерство педагоги могли проявить в трех номинациях: «Учитель года Тюменской области», «Воспитатель года Тюменской области», «Мастер года Тюменской области», напоминают в областном департаменте образования. В этом году впервые определят лучшего в номинации «Педагог-психолог года Тюменской области».