КамАЗ в кювете: возможно, у водителя случился приступ

9-летний мальчик получил ушиб темени в 16 часов на улице Орджоникидзе, 63, напротив ЦУМа. Ребенок вместе с мамой, которая несла на руках малыша, переходили улицу вне пешеходного перехода. Мальчик побежал к машине, был сбит автомобилем ВАЗ-2107, стаж водителя — один год. На женщину составлен административный материал за нарушение правил дорожного движения при переходе улицы.