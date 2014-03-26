КамАЗ в кювете: возможно, у водителя случился приступ

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, рано утром на 92 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в кювет плавно съехал КамАЗ-спецавтоцистерна. 54-летний водитель погиб. Причина трагедии пока не установлена, у водителя нет каких-то повреждений, возможно, у него случился сердечный приступ за рулем. Обстоятельства выясняются.
9-летний мальчик получил ушиб темени в 16 часов на улице Орджоникидзе, 63, напротив ЦУМа. Ребенок вместе с мамой, которая несла на руках малыша, переходили улицу вне пешеходного перехода. Мальчик побежал к машине, был сбит автомобилем ВАЗ-2107, стаж водителя — один год. На женщину составлен административный материал за нарушение правил дорожного движения при переходе улицы.
Нетрезвый водитель спровоцировал вчера ДТП в Ялуторовске, на улице Северной, 12. Здесь столкнулись Toyota Camry и Daewoo Nexia. Водитель «Тойоты», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию. Водитель второй машины получил ушибы. За сутки сотрудниками ГИБДД отстранены от управления транспортом 35 пьяных водителей.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области