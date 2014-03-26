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КамАЗ в кювете: возможно, у водителя случился приступ

26 марта 2014, 11:14
Шесть дорожно-транспортных происшествий случилось 25 марта на дорогах Тюменской области, в них погиб один человек, еще пять человек были ранены.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, рано утром на 92 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в кювет плавно съехал КамАЗ-спецавтоцистерна. 54-летний водитель погиб. Причина трагедии пока не установлена, у водителя нет каких-то повреждений, возможно, у него случился сердечный приступ за рулем. Обстоятельства выясняются.

9-летний мальчик получил ушиб темени в 16 часов на улице Орджоникидзе, 63, напротив ЦУМа. Ребенок вместе с мамой, которая несла на руках малыша, переходили улицу вне пешеходного перехода. Мальчик побежал к машине, был сбит автомобилем ВАЗ-2107, стаж водителя — один год. На женщину составлен административный материал за нарушение правил дорожного движения при переходе улицы.

Нетрезвый водитель спровоцировал вчера ДТП в Ялуторовске, на улице Северной, 12. Здесь столкнулись Toyota Camry и Daewoo Nexia. Водитель «Тойоты», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию. Водитель второй машины получил ушибы. За сутки сотрудниками ГИБДД отстранены от управления транспортом 35 пьяных водителей.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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